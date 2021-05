Vojtěch potvrdil, že přijal nabídku stát se ministrem zdravotnictví

Praha Adam Vojtěch přijal nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) stát se znovu ministrem zdravotnictví. Ve funkci se chce zaměřit na dořešení epidemie onemocnění covid-19 a na zákony důležité pro pacienty.

Vojtěch to v pondělí večer oznámil na twitteru. Ve funkci nahradí Petra Arenbergera (za ANO), který čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku.



„Přijal jsem nabídku pana premiéra vrátit se do konce volebního období na ministerstvo zdravotnictví. Jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem, jako před třemi lety,“ napsal. Dosud se ke svému návratu na ministerstvo nechtěl vyjadřovat a nechtěl potvrdit ani to, že nabídku od Babiše dostal.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Přijal jsem nabídku pana premiéra vrátit se do konce volebního období na @ZdravkoOnline. Jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem, jako před 3 lety. Přál bych si situaci zklidnit a zaměřit se nejen na dořešení covidu, ale také dotáhnout zákony, které jsou pro pacienty důležité oblíbit odpovědět

Prezident Miloš Zeman v pondělí odpoledne uvedl, že souhlasí se jmenováním Vojtěcha ministrem zdravotnictví. Jmenovací dekret podepíše ve středu, poté bude Vojtěch uveden do funkce ministra.

Podle premiéra nebude jmenování Vojtěcha doprovázet tradiční ceremoniál a nový ministr si pouze převezme jmenovací dekret. Babiš novinářům po summitu EU v Bruselu řekl, že se takto dohodl s prezidentem, oficiální jmenování podle něj není potřeba.

Ministrem zdravotnictví se Vojtěch stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu jmenovaném v červnu 2018. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji.

Vojtěcha na ministerstvu zdravotnictví nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Petra Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci končí po 48 dnech. Na pondělní tiskové konferenci za své jediné pochybení označil nesprávně vyplněné majetkové přiznání. V posledním týdnu zažíval mediální lynč, řekl.

Opoziční politici považují odstoupení Arenbergera a návrat Vojtěcha za další důkaz špatné personální politiky ministerského předsedy. Babiš podle nich nedokáže vybrat do svého kabinetu důvěryhodné osobnosti, s nadsázkou mluví o recyklaci či střídání ministrů jako na orloji.