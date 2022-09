Putin vytváří dojem, že budeme mrznout, jenže zimu máme zajištěnou. Rusko padne, říká Adamová Pekarová

Lidovky.cz: Komunální volby budou jakýmsi vysvědčením pro vládu. Jakou čekáte od voličů známku?

Komunální volby rozhodují o známce starostů a zastupitelů. Podle mě není možné směšovat vládní a komunální úroveň. Lidé dobře vědí, kdo pro ně v jejich obci dobře pracoval, kdo se staral třeba o to, aby obec prosperovala a byla vstřícná k obyvatelům. To by měli při svém rozhodování občané zvažovat. Jsem přesvědčena, že nabízíme kvalitní kandidáty, máme mnoho starostů, kteří slouží už několikáté období, jsou oblíbení a zkušení a umí si poradit s řadou problémů. Tedy mělo by to být zejména vysvědčení pro ně samotné.

Lidovky.cz: Jak moc si věříte do komunálních a senátních voleb? Proč by vás lidé měli volit?

Zakládáme si na tom, že za nás kandidují lidé, kteří jsou schopni dobře obstát v nelehké roli. Proto věřím, že uspějeme stejně jako v předchozích volbách, obhájíme počty zastupitelů, jež jsme doposud měli. A že lidé ocení spolupráci i jednotlivých stran ještě před volbami, protože ve více než devadesáti procentech obcí kandiduje TOP 09 v rámci koalice. Ukazujeme tím, že jsme schopni se dohodnout ve prospěch občanů, ještě než volby proběhnou.

Lidovky.cz: V Praze je lídrem kandidátky Jiří Pospíšil, jemuž jste doporučovala v souvislosti s kauzou Dozimetr nekandidovat. Proč vaše doporučení neuspělo?

Já jsem řekla, jak bych se zachovala na jeho místě já, nikoliv že bych ho snad vyzývala k tomu, aby nekandidoval. TOP 09 v Praze stojí za Jiřím Pospíšilem, kolegové mu vyjádřili důvěru, protože je seznámil s detaily kontaktu s Michalem Redlem. Ujistil je, že šlo o ryze nepracovní jednání. Tudíž mu dali důvěru, aby pokračoval jako lídr. A já to respektuji.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že vám Jiří Pospíšil ubere hlasy i omezí vyjednávací koaliční potenciál?

Nebojím.

Lidovky.cz: Komunálky tradičně trpí nízkou volební účastí. Jak to chcete změnit?

Obecně mě nižší volební účast mrzí, protože jsem v komunální politice začínala a vím, jak blízko mají komunální politici k lidem v obci, vědí, co je třeba zlepšit. Proto myslím, že jsou to velmi důležité volby z pohledu toho, jak se nám každodenně žije. Jestli máme dost míst ve školkách, jestli jsou řešené správně veřejné zakázky na obci, aby se hospodařilo transparentně, a nikoli ve prospěch nějakých vlivových a zájmových skupin, jestli lidé mají dobře zajištěné služby. Na náš život to má velký vliv, neměli bychom tak tyto volby opomíjet.

Lidovky.cz: Hlavním tématem bude energetická krize a z ní vyplývající ekonomické dopady na domácnosti i podniky. Slogan, že nenecháte nikoho padnout, je známý, neznámé jsou ale konkrétní kroky. Jakou pomoc garantujete?

O velké řadě z nich už je dávno rozhodnuto, a tudíž je známe. Jedná se o úsporný tarif, který bez složitého papírování dává lidem garanci, že budou mít slevu na svých účtech za energie. Dále je to sociální síť, která je tady pro všechny, jimž by tato pomoc nedostačovala. Není ostudou si o pomoc říct, protože vlivy, které způsobily takto vysoké ceny, nezpůsobili čeští občané. Jsou to externí vlivy, je to Putinova válka na Ukrajině a Putin, jenž využívá energie jako zbraň proti Západu, se kterým tímto způsobem vede válku.

Pokud jde o firmy a podniky, tam pomoc v nejbližších dnech oznámíme. Celkově se pracuje na ještě masivnější pomoci. Intenzivně se jedná také na evropské úrovni o tom, abychom přinesli buď celoevropské řešení, což bychom byli nejraději. Máme už v záloze připraveno i národní řešení, jež spočívá i v zastropování, v regulaci cen. To je naprosto výrazná změna a pomoc. Myslím, že už nemůže být pochyb, že vláda nenechá nikoho padnout, jak slíbila.

Na druhou stranu chci poprosit lidi, aby uvažovali o úsporách. Pokud mohou, aby spotřebovávali co nejméně plynu, protože jeho spotřebou pomáháme financovat Putinovi jeho běsnění na Ukrajině. I tak můžeme přispět k tomu, abychom v co nejkratší době odstranili celou příčinu – válku. Sama jdu příkladem. V poslanecké sněmovně už delší čas mnohem méně klimatizujeme, vytápět budeme také méně.

Lidovky.cz: Na kolik stupňů?

V kancelářích to bude během pracovní doby maximálně do dvaceti stupňů, na chodbách patnáct. Také nebudeme nasvěcovat budovy sněmovny zvenčí. Byla bych ráda, kdyby se k tomu připojily i další úřady. Celkově má úspora ve sněmovně ještě letos činit kolem 660 tisíc korun, to už je docela znatelné i z hlediska rozpočtu, protože to je druhá věc, kterou musíme řešit.

Lidovky.cz: Je TOP 09 pro zastropování cen elektřiny i plynu?

Podílíme se na tomto společném řešení vlády. Opravdu bychom preferovali, aby se podařilo dohodnout na evropské úrovni, že cena plynu nebude ovlivňovat cenu elektřiny. To je jeden z důležitých faktorů. Kdyby se to nepodařilo nebo to nestačilo ke snížení cen, je určitě namístě bavit se i o národním řešení a provést ho.

Markéta Pekarová Adamová Rodačka ze Svitav, šéfka strany TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny vystudovala andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně studovala ekonomii a management v průmyslu na ČVUT.

Věnovala se dobrovolnictví a působila v dětských domovech v Arménii nebo Srbsku.

V roce 2009 se přidala k nově vzniklé straně TOP 09. V komunálních volbách roku 2010 získala funkci zastupitelky v Praze 8 a věnovala se sociálním tématům a fondům EU. Funkci obhájila také ve volbách 2014.

Postupně získala silné postavení v pražské organizaci TOP 09, v roce 2019 uspěla v kandidatuře na předsedkyni strany.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 byla zvolena poslankyní. Mandát obhájila v roce 2017 i 2021. Loni v listopadu byla zvolena šéfkou dolní komory.

Jejím manželem je od roku 2016 slovenský IT specialista Tomáš Pekara.

Lidovky.cz: Některým odvětvím a oborům by mohl pomoci kurzarbeit, tedy zkrácený úvazek, dorovnávaný státem. Jak se na jeho vrácení do hry díváte?

Nebráním se diskusi o kurzarbeitu, ale jsem spíše pro cestu, která nebude omezovat pracovní výkon a produktivitu firem. Tudíž pomáhat se zvládnutím vysokých cen. Možností pomoci je více, ale musíme vážit i jejich dopady do rozpočtu, protože to je opravdu velmi drahá a nákladná pomoc. Proto jsme pro adresnou pomoc firmám. U malých firem by pomoc měla být masivnější.

Lidovky.cz: A má na to Česko ještě v rozpočtu? Už tak je schodek oproti vašim představám vyšší.

Tato doba je pro nás i velkou výzvou v tom, abychom hledali nové zdroje do rozpočtu. Například větší dividendu z ČEZ i mimořádnou daň z mimořádných zisků. O té už je prakticky rozhodnuto v tom smyslu, že ji budeme aplikovat, protože některé firmy a odvětví na této situaci bez vlastního přičinění nesmírně vydělají. Není to dané inovacemi, jejich kvalitní službou, ale je to dané externími vlivy, vysokými cenami na trzích. Proto si myslím, že v tuto mimořádnou dobu je nutné zavést tento mimořádný krok a pak tyto peníze využít právě na pomoc těm, kteří jsou vysokými cenami drceni.

Lidovky.cz: Kam až jste ochotna jít v navyšování schodku státního rozpočtu?

To je velmi složitá otázka, která se dnes nedá pojmenovat jednou cifrou. Je důležité mít i dále na paměti rozpočtovou zodpovědnost a snižování našeho zadlužení. Na druhou stranu se nacházíme v bezprecedentní situaci a potřebujeme udržet sociální smír. Zachování demokratického zřízení je pro mě ještě o stupínek vyšší priorita než řešení strukturálního deficitu. Ten má být ale samozřejmě hned za tím, nemůžeme si dovolit naše děti, budoucí generace, zatížit neúměrně vysokými dluhy.

Lidovky.cz: Jak se s ohledem na sociální smír díváte na demonstrace, nespokojenou ulici, před kterou varuje opozice, odbory i část vládní koalice?

Na demonstraci, jež se uskutečnila nedávno na Václavském náměstí, nelze nahlížet zcela černobíle. Je důležité vnímat, že ten, kdo ji svolával, a ti, kdo vystupovali na pódiu, jsou zkrátka jednoznační podporovatelé Putina. Kolaborují s ním tím, že rozeštvávají společnost a říkají věci typu vystupme z EU a NATO. Jinými slovy říkají dejme se úplně všanc diktátoru Putinovi, který se dlouhodobě netají tím, že Ukrajina je jen první krok, jejž chce na svém válečném tažení udělat. My jsme další v pořadí. Chce obnovit sílu Ruska z dob Sovětského svazu, kdy jsme patřili pod jeho sféru vlivu. Toto je naprosto nutné jasně pojmenovávat. Opoziční politici, kteří kritizují premiéra Petra Fialu, že řečníky z demonstrace na Václaváku označil za proruské síly, pomáhají Putinovi. Příkladem je i Andrej Babiš, protože dlouhodobě mnohé z kroků, které naše vláda dělá, bagatelizuje nebo kritizuje naši pomoc Ukrajině. Vlastně říká, abychom už nechali Ukrajinu na holičkách. Babiš tedy pomáhá Putinovi.

Každopádně neberu na lehkou váhu ty, kdo přišli na demonstraci, protože mají strach. Je vidět, že mnozí ale tento strach uměle přiživují, snaží se vytvořit ještě větší paniku a ilustrují katastrofické scénáře v zájmu získat ze strachu lidí co nejvíce pro sebe. Proti takovéto snaze je třeba intenzivně bojovat.

Lidovky.cz: Jenže chybí, ostatně jako v celé Evropské unii, nějaká respektovaná persona, která by jasně zklidnila situaci a ukázala lidem světlo na konci tunelu. Proč takový odvážlivec chybí?

Myslím si, že nám svazuje trochu ruce to, že je to poměrně odvážné tvrzení, jež budou pak mnozí třeba i zpochybňovat. Obáváme se, abychom situaci nemalovali narůžovo. Do jisté míry ale máte pravdu v tom, že tady chybí odvážné pojmenování toho, že my jsme také ve válce, že Rusko s námi ekonomickými prostředky a tlaky na cenu energií bojuje. Byť to víme dlouho, teď to jasně pojmenovali: nedodáme vám plyn, pokud nezrušíte sankce. Jinými slovy, sankce fungují, Rusko bolí a oni tuto svoji jedinou zbraň, již proti nám mají, používají. Naše vláda dělá všechno pro to, abychom tuto zimu zvládli. Je ovšem férové dodat, že se budeme muset i trochu uskromnit. Tím ale pomůžeme odstranit příčinu – válku, která zuří kousek od nás a ve které Ukrajinci bojují i za nás. Putin stále vytváří dojem, že tady budeme mrznout a podobné katastrofické scénáře. Velká část té paniky je vytvářená i dezinformacemi a propagandou Ruska, kterou tady šíří, aby nás co nejvíce vystresoval a vyvolal v nás paniku. Jenže my i tuto zimu máme zajištěnou. A příští zima bude lepší, Rusko zkrátka padne na kolena.

Lidovky.cz: Do určité míry to celé souvisí i s komunikací vlády. Podle části veřejnosti, médií i podnikatelských svazů je zmatečná a nedostatečná. Proč?

Nejsme vládou tří tiskovek denně.

Lidovky.cz: Stačí jedna, ale informačně nabitá.

Po jednání vlády je pokaždé a informace jsou tam jasně sdělovány. Máme i řadu konkrétních webových stránek Deštník proti drahotě, kde lidé přehledně informace najdou. Na stránkách MPO si mohou najít kalkulačku a spočítat, kolik ušetří díky úspornému tarifu. Informace tedy jsou. Vždy je ale prostor pro zlepšení. Důležitá je informační kampaň, která již brzy bude ve všech druzích médií. To má vláda připravené a spustí se to v následujících dnech. Je to Deštník proti drahotě 2, díky němuž budou mít lidé jasné informace, vše bude souhrnně na jednom místě. Dokonce i z webu Deštník proti drahotě se budou moct rovnou dostat na žádosti o tu danou pomoc, již potřebují. Určitě to pomůže.

Lidovky.cz: Kromě komunálních a senátních voleb Česko čeká v lednu i boj o Hrad. Proč koalice Spolu vzdala svého kandidáta?

My jsme to ještě neoznámili. Nicméně pro mě je důležité, abychom měli demokratického prezidenta. Stranou jdou hodnocení, jestli je levicový, či pravicový, důležitější je, jestli je to demokrat, který je prozápadní, který nás nechce vyvádět z EU či NATO, který ctí ústavu a všechny zákony a umí být i důstojnou hlavou státu, jež společnost stmeluje a dobře reprezentuje v zahraničí. Pro mě tyto kvality naplňuje hned několik z kandidátů, kteří už se přihlásili o boj o prezidentský post. Tříštění sil bych považovala za nahrávku pro ty, kteří takovéto kvality nemají a kteří si tím třeba chtějí řešit svou imunitu a její získání na ještě delší dobu. Myslím, že během několika týdnů oznámíme své finální rozhodnutí, ale lidé určitě už dnes mají koho vybírat.

Lidovky.cz: Piráti se ve stranické anketě kloní k Danuši Nerudové na prvním místě a k Petru Pavlovi na druhém místě. Jak je to u „Topky“?

V našich řadách jsou podporovatelé nejenom těchto dvou, ale i Pavla Fischera či Marka Hilšera.

Lidovky.cz: Vy osobně máte vybráno?

Ještě nejsem úplně stoprocentně přesvědčená. Ale pro mě je důležité, aby prezident měl výše zmíněné kvality.