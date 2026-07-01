Téměř třetina protidrogových expertů po přesunu agendy z vlády na ministerstvo končí

O přesunu protidrogové politiky z gesce premiéra Andreje Babiše rozhodla vláda v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci a svou radou pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. K 30. červnu skončil národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Babiš před nedávnem ohlásil zpřísnění dosavadního postupu.
Experti to kritizovali, snažili se rozhodnutí zvrátit. Varovali před oslabením nadresortního řízení a rozbitím vyváženého modelu s prevencí, léčbou, se snižováním škod, s regulací a represí. Podle vlády bude nový systém efektivnější.
Premiér předal ministerstvu zdravotnictví odbor protidrogové politiky a jeho dvě oddělení. Jedno se zaměřuje na koordinaci a financování, druhým je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.
Ze 16 zaměstnanců jeden zůstává ve Strakově akademii, 15 míst se přesouvalo. Deset z nich je ve státní službě. Devět státních zaměstnanců pokračuje a šéfka dosavadního vládního protidrogového odboru po zrušení své pozice čeká v takzvaném úřednickém bazénu. Přihlásit se může do nového výběrového řízení. Podle informací ČTK to má zatím v plánu.
Z dalších pěti pracovníků s běžnou pracovní smlouvou se čtyři rozhodli kvůli přesunu skončit. Z deseti dohodářů zůstává šest. Třem se neprodloužily smlouvy, jeden skončil z osobních důvodů. Celkem tak z 26 odborných sil osm odchází.
„Řada lidí nám říkala, že nějakou chvíli zkusí, jak to bude fungovat. Případně se bude rozhodovat po prázdninách, ke konci roku, nebo podle situace,“ uvedla Chomynová.
Na ministerstvu zdravotnictví vznikla od 1. července nová sekce duševního zdraví a závislostí. Vedení resortu už vyhlásilo výběrové řízení na sekčního ředitele či ředitelku. Hledá také šéfa či šéfku dvou nových odborů, a to duševního zdraví a politiky závislostí. Pozice plánuje obsadit v červenci či srpnu.
Do sekce má spadat ještě ministerské oddělení inspektorátu omamných a psychotropních látek, o jehož dosavadním vedoucím Petru Novákovi se mluví jako o možném budoucím vrchním řediteli nové sekce. Protidrogoví experti nemají kanceláře na ministerstvu zdravotnictví, dostali je na ministerstvu práce.
Domácí i zahraniční kritici přesunu poukazovali na to, že se protidrogová politika týká více ministerstev a potřebuje nadresortní řízení. Obávali se omezení péče, šíření nových drog i infekcí a černého trhu. Upozorňovali na to, že ministerstvo zdravotnictví dosud nedokázalo financovat adiktologické služby. Navrhovali vznik agentury pro řešení závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
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8. června 2026