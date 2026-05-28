Adiktologové vstupují do stávky. Nesouhlasí s vládní politikou

„Tisíce klientů a jejich rodin mohou přijít o kontinuální podporu, odbornou intervenci a prevenci rizikového chování. Akce bojuje za zachování kvality a dostupnosti adiktologických služeb, včetně těch pro děti a mládež,“ píšou adiktologové ve společném prohlášení.
Asociace kritizují deset dní starý krok jako nepřipravený a bez konzultací s relevantními úřady a odborníky. „O zásadních koncepčních změnách nelze v civilizované zemi rozhodovat bez všech relevantních subjektů,“ píší, a proto volí název stávky O nás bez nás.
Přesun pod resort zdravotnictví je podle adiktologů problematický hlavně kvůli tomu, že podpůrné služby a programy pro závislé vyžadují součinnost nejen v oblasti zdravotnictví, ale také v oblasti sociálních služeb nebo ve vzdělávání. „Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje zákonnými ani věcnými kompetencemi v takto širokém rozsahu,“ míní adiktologové.
Asociace požadují zrušení původního plánu
Požadavky adiktologických asociací jsou jasně definované: okamžitá revokace vládního usnesení, účast odborníků při rozhodování a navrácení meziresortní spolupráce v problematice závislostí.
„Požadujeme, aby s námi byly konzultovány všechny vládní kroky, které mají dopad na síť prevence a léčby závislostí a na dostupnost a kvalitu služeb. Požadujeme pozvání k jednacímu stolu,“ píše se v prohlášení.
„Požadujeme, aby se vláda a ministerstva začaly zabývat našimi návrhy na vznik adiktologické agentury, na posílení prevence a léčby a na stabilizaci sítě adiktologických služeb,“ pokračují adiktologové.
Někteří odborníci přitom byli jen den před vyhlášením stávky přizváni do Strakovy akademie na jednání. Část z nich ale odešla předčasně. Popsali jednání jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie. Babiš kritiku odmítá, někteří podle něj o vysvětlení ani nestáli.