První adventní nedělí začíná období příprav na vánoční svátky. Na náměstích v mnoha městech se rozsvítily vánoční stromy a do ulic vyjely i vyzdobené vánoční autobusy či tramvaje. Dříve advent představoval hlavně duchovní přípravu na Vánoce, dobu rozjímání a dobročinnosti.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na plzeňském náměstí Republiky rozsvítili vánoční strom. (30. listopadu 2025)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Novém Hrádku si místní užili s punčem a koledami. (30. listopadu 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Autor: Dopravní podnik hlavního města Prahy
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
Po celý advent až do Tří králů mohou cestující potkávat v pražských ulicích vánočně nazdobené tramvaje, autobusy i trolejbus. (29. listopadu 2025)
