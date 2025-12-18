Když nebudeme spolupracovat, můžeme ztratit svobodu, řekl Vystrčil

Zdůraznil, že nová vláda Andreje Babiše převzala Českou republiku v situaci, kdy je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii.
„Kroky minulé vlády zajistily naší zemi dostatek energie bez závislosti na dodávkách z autoritářských zemí. Zajistily dostatek prostředků na důchody pro střední generaci a posílily naši bezpečnost a obranyschopnost,“ pochválil Vystrčil bývalou vládu svého stranického kolegy Petra Fialy.
„Před rokem jsem stav naší země charakterizoval větou, že naše situace je lepší než naše nálada.
Na konci letošního roku bych použil slovo očekávání. Očekávám totiž s napětím, jaký spolu budeme schopni v naší zemi vést dialog,“ řekl předseda Senátu.
„Zda budeme více bořit, nebo stavět, zda budeme více slušní, nebo sprostí. Zda budeme více nalézat, nebo ztrácet. Zda si budeme více naslouchat, anebo se spíše budeme překřikovat,“ uvedl Vystrčil. Slušně a s respektem vedený dialog a vzájemné naslouchání je základním zdrojem důvěry, zdůraznil. Společenství bez důvěry je podle Vystrčila odsouzeno k chudobě, k rozpadu, k nesvobodě.
„Potřebujeme se v rámci celé Evropské unie nadechnout. „Dusí nás regulace a byrokracie,“ řekl v adventním projevu šéf Senátu.
„Snad každý den si vzpomenu na Danu Drábovou. Její věta, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální, pro mě nebyla a není ničím jiným než jasným sdělením, že celková situace na Ukrajině normální rozhodně není,“ zavzpomínal Vystrčil na bývalou šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která nedávno zemřela.
„Podle některých to prý není náš boj. Opak je pravdou. Je to i náš boj. Společná cesta, společná odpovědnost jsou podmínkou přežití. Když to nepochopíme, můžeme ztratit naši svobodu i naši demokracii,“ řekl předseda Senátu v adventním projevu.
Vystrčilův projev zazněl v den výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla, který zemřel před 14 lety.
„Pokud zapomeneme na to, že nejdůležitější v životě je svoboda, svébytnost, suverenita, tak potom postupně přijdeme třeba i o tu prosperitu,“ řekl už dopoledne na pražském Vinohradském hřbitově při tradičním uctění Havlovy památky.
Premiér Andrej Babiš na Nový rok osloví občany prostřednictvím sociálních sítí. „Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev,“ řekl k tomu, že nebude mít projev v televizi.