Kajínkův osud? Záleží na tom, jak dlouho budou poškození z roomsteru v neschopnosti, říká advokát Ortman

Lidovky.cz: Jiří Kajínek, který je nyní v sedmileté podmínce, měl v sobotu autonehodu. Vjel do protisměru a zranil dva lidi. Co to pro něj znamená?

Kajínek je nyní – poté, co ho omilostnil bývalý prezident Miloš Zeman –, ve zkušební době. Do ní je vsunutá podmínka, že se nesmí dopustit žádného trestného činu. Jestliže to policisté vyhodnotí jako přestupek, tak se neděje vůbec nic. Ale jestliže to budou posuzovat jako trestný čin z nedbalosti, i za ten může jít Kajínek znovu do vězení.

Lidovky.cz: Co by pak následovalo?