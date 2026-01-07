„Já se doznávám k té trestné činnosti, ze které jsem obžalována,“ uvedla devětasedmdesátiletá Suková. V obžalobě jsou však podle ní nepřesnosti. Rozhodla se proto nepřistoupit k formálnímu prohlášení viny, po kterém by se v jejím případě už nemuselo provádět dokazování.
„Vše je založeno pouze na tom, že doktorka Suková, moje matka, byla moje zaměstnavatelka,“ prohlásila osmačtyřicetiletá Marešová. „To ale automaticky neznamená, že jsem o její trestné činnosti věděla,“ dodala. Uvedla také, že chápe, v jaké situaci se ocitli poškození, a že ji to mrzí. Přála by si, aby se jim podařilo nahradit škodu.
Marešová také odmítla tvrzení, že by její rodina žila v luxusu a utrácela spousty peněz. Podle ní žili normálním životem. Ví, že její matka ublížila hodně lidem, jako rodiče ji však dříve nepodezírala z páchání trestné činnosti. O původu peněz, které rodina měla, nepochybovala. Myslela si, že pocházejí z obchodů Sukové s nemovitostmi. Sama by podle své výpovědi nevystavila své děti možnosti trestního stíhání.
Na dotazy soudce Radka Maříka, státní zástupkyně a dalších právníků pak žena doplnila, že komunikovala s klienty, podepisovala s nimi smlouvy a předávala jim informace od matky. Při odesílání peněz nepomáhala. Fakt, že záznamy ukázaly, že se přihlašovala do úschovních účtů, vysvětlila Marešová tím, že Suková pravděpodobně použila její bankovní identitu. Až v září 2022 začala podle své výpovědi tušit, že její matka peníze klientů na něco používá. Matka jí to následně i přiznala.
Poškození, kterých je podle právní zástupkyně části z nich Hany Marvanové přes 50, v nevinu Marešové nevěří. V soudní síni to několikrát hlasitě vyjádřili, za což je musel soudce napomínat. Jedna z obětí Zuzana Reyne novinářům pak řekla, že jako klienti jednali především právě s dcerou Sukové. Poškození se přihlásili u pražského městského soudu s nárokem na náhradu škody, podle Reyne ale neočekávají, že by se jim několikamilionové částky vrátily.
V nevinu Marešové nevěří ani Pánková. Novinářům o přestávce řekla, že pokud se situace nezmění, bude i nadále navrhovat soudu, aby ženám uložil nepodmíněné tresty.
Obžaloba tvrdí, že Suková a Marešová uzavíraly od roku 2007 do září 2022 s klienty smlouvy o advokátní úschově. Lidé u nich složili peníze, které měly ženy vyplatit druhé straně po naplnění smluvních podmínek. Peníze však vydávaly jen částečně nebo vůbec. Používaly je podle státního zastupitelství zejména k výplatám jiných klientů nebo si je v hotovosti vybíraly a použily pro sebe.
Aby zakryla a vyřešila své finanční problémy vzniklé zpronevěrou, půjčovala si Suková podle žalobců v letech 2017 až 2020 od klientů peníze. Vykazovala je jako prostředky složené do advokátní úschovy její kanceláře.
Lidem slibovala úroky či zhodnocení vkladu. Už ale věděla, že nebude schopná své závazky plnit. Bývalá advokátka médiím už dříve přiznala, že klientům jejich prostředky sebrala. Zdůvodnila to tím, že jí docházely peníze.
Klienti Sukové, kteří mnohdy přišli o celoživotní úspory, podali v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Českou advokátní komoru (ČAK). Marvanová ve středu zopakovala, že podle ní v komoře selhaly kontrolní mechanismy. ČAK je tak podle poškozených spoluodpovědná za způsobenou škodu. Komora to odmítá. Případ inicioval legislativní změnu pravidel advokátních úschov – náhrady poškozeným klientům bude v budoucnu vyplácet ČAK ze zvláštního garančního fondu.