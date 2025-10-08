Nákaza se objevila na Slovensku i v dalších zemích střední a východní Evropy, ale například také v Itálii. Na středečním setkání s myslivci v Liberci to řekl ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, prasata se musí utratit.
V Libereckém kraji se první případ objevil v prosinci 2022 u hranic s Polskem na Frýdlantsku. Celkem bylo od té doby uloveno a vyšetřeno na africký mor téměř 9300 divokých prasat a dalších 415 bylo vyšetřeno uhynulých nebo sražených. Nákazu laboratoř potvrdila u 85 kusů, většina s výjimkou tří kusů byla z pásma II s přísnějším režimem.
Za poslední rok se žádný pozitivní případ v Česku neobjevil, díky tomu v září Evropská komise dovolila původní uzavřené pásmo I zrušit a uzavřené pásmo II s přísnějším režimem se změnilo na uzavřené pásmo I o rozloze 970 kilometrů čtverečních.
Tím se výrazně zmírnila omezení dopadající zejména na chovatele prasat a myslivce v této oblasti. „Podobně se opatření zmírnila v Sasku, kde demontují ploty. Už 12 měsíců bez pozitivního případu jsou také v Polsku, i tam žádají zmírnění opatření,“ doplnil ředitel liberecké veterinární správy Roman Šebesta.
Potenciální výskyt afrického moru podle Semeráda stále brzdí vývoz do třetích zemí. „Může se to týkat jak prasat a vepřového masa, tak i třeba spermatu,“ řekl. Třeba Vietnam nebo Filipíny podle něj kvůli obavě z nákazy dovoz zastavily bez ohledu na to, že se týkala jen omezeného území České republiky.
Česko teď bude podle Semeráda žádat Světovou organizaci pro zdraví zvířat (WOAH) o označení za zemi prostou výskytu afrického moru. „Čekáme, že bychom to mohli do konce roku obdržet,“ dodal.
Ani označení Česka za zemi prostou afrického moru prasat nebude podle Šebesty znamenat okamžité zrušení všech opatření. „Domníváme se, že minimálně to bude půl roku platit, a uvidíme, jaký bude vývoj na území Libereckého kraje, zejména ve Frýdlantském výběžku,“ řekl Šebesta.
Upozornil, že šíření afrického moru prasat není spojené jen s migrací divokých prasat. „Souvisí to samozřejmě také s produkty, které pocházejí z volně žijících prasat, ať to jsou trofeje, maso, výrobky a podobně,“ dodal.
V Česku je Liberecký kraj jediným regionem, ve kterém laboratorní testy v posledních letech nákazu u uhynulých nebo odstřelených divokých prasat potvrdily. Komerční chovy prasat domácích v kraji nákaza nezasáhla.
V souvislosti s africkým morem zvýšila loni SVS ve spolupráci z ministerstvem zemědělství odměnu za zastřelení či nalezení divočáků v ochranných pásmech. Na nálezném a zástřelném v uzavřených pásmech SVS vyplatila bezmála 13 milionů korun. Do odlovu se zapojila i policie.