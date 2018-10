V Praze utekl agresivní chovanec, nevrátil se z povolené vycházky. Pátrá po něm policie

Praha Policie pátrá po šestnáctiletém Davidu Řezníčkovi, který se nevrátil z povolené vycházky do výchovného ústavu v Praze 4. O jeho umístění do ústavu rozhodl soud kvůli výchovným problémům, agresivitě a užívání drog. Pohybovat by se mohl po Praze, kde byl před časem viděn s partou mladých lidí v okolí metra Kačerov, sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„Hledaný šestnáctiletý svěřenec výchovného ústavu v Praze 4 se nevrátil zpátky z povolené vycházky od své matky a nyní po něm pátráme,“ uvedl mluvčí. Chovanec je vysoký asi 165 centimetrů, má „hodně hubenou“ postavu, oválný obličej, modré oči a hnědé krátké vlasy. V levém uchu má roztahovací náušnice.



Pokud někdo hledaného viděl, nebo ví, kde by se mohl nacházet, má informace zavolat na tísňovou linku 158.