Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Autor:
  18:36
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve Sněmovně ohradil proti tomu, že ho šéf opoziční ODS Martin Kupka označil za dotačního predátora, který na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o dotačních titulech a na druhé straně jeho firmy stále ještě dotace čerpají. „Agrofert nečerpá žádné dotace, protože jsem ještě nevložil akcie do toho fondu,“ reagoval Babiš.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku ...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku ...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
53 fotografií

Nevratný převod akcií skupiny do fondu RSVP Trust oznámil v prosinci. To, že veřejně řekne, jak vyřeší střet zájmů, byla podmínka prezidenta Pavla, aby Babiše jmenoval premiérem.

Babišův dosud nesplněný slib v podobě nevyřešeného střetu zájmů zařadil Kupka k důvodům, proč by vláda ANO, SPD a Motoristů neměla dostat důvěru.

Premiér a předseda ANO při mimořádném jednání Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě zopakoval, že s převodem akcií holdingu Agrofert do svěřenského fondu ještě čeká na souhlas dvou členských států Evropské unie.

Babiš trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí

Babiš trvá na tom, že se mu akcie Agrofertu nikdy nevrátí, nebude z nich mít žádný prospěch a do konce jeho života je nebudou vlastnit ani jeho potomci.

„Celou přípravu řešení střetu zájmů jsem předal odborníkům a ti to nachystali tak, aby se o střet zájmů nemohlo jednat podle českých ani podle evropských zákonů. Chápu, že někteří lidé by mě nejraději připravili o veškerý majetek, ale tím se dostáváme opravdu zpět do režimu, ze kterého jsme se horko těžko před desítkami let vyhrabali,“ napsal Babiš.

Vstoupit do diskuse

Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta, pustil se Hřib do Macinky

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně před vyhlášením...

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Americká zpěvačka, baskytaristka a kontrabasistka Esperanza Spalding.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.