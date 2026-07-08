„Můžeme potvrdit, že položky zahrnuté v květnovém výkazu výdajů zaslaném Evropské komisi byly ze strany Evropské unie proplaceny. To se týká všech způsobilých výdajů obsažených v daném reportu, včetně dotací poskytnutých společnostem ze skupiny Agrofert,“ uvedla mluvčí SZIF Eva Češpiva.
Podle dřívějšího vyjádření byly v květnovém reportu obsaženy dotace za 204 milionů korun pro 63 firem z Agrofertu. Peníze fond poskytl na přímé podpory, které zemědělci dostávají na plochu obhospodařované půdy či chov hospodářských zvířat.
Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle Češpivy standardní a dohodnutý postup.
SZIF už dříve uvedl, že Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) spadající pod Evropskou komisi potvrdilo, že fond při administraci a vykazování dotací postupuje správně. Mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová následně uvedla, že EU ale zatím žádné peníze neproplácí, dokud celou záležitost s možným střetem zájmů premiéra neprověří. V pátek zemědělský fond uvedl, že EK nadále posuzuje, zda je přidělování evropských dotací Agrofertu v souladu s evropským nařízením ke střetu zájmů a žádné závazné rozhodnutí komise dosud nevydala.
„Proplacení ze strany Evropské komise proběhlo v souladu se standardními postupy administrace a certifikace výdajů v rámci příslušných evropských fondů. Evropská komise tak uznala a refundovala výdaje, které byly Českou republikou do výkazu zařazeny,“ sdělila dnes Češpiva.
Představitelé opozice opětovné proplácení dotací Agrofertu kritizovali. Požadovali pozastavení, dokud nebude jisté, že je EU neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet.
Agrofert loni zaměstnával 28.184 lidí, z toho v ČR zhruba 17.183. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku. Tržby Agrofertu dosáhly loni 212,2 miliardy korun, oproti předloňskému roku je to o zhruba půl miliardy více. Konsolidovaný zisk holdingu, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, meziročně klesl o 4,9 miliardy korun na 2,2 miliardy.
Systém evropských dotací funguje zjednodušeně tak, že farmář nebo zemědělská firma v Česku požádají o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který po kontrole dotaci vyplatí. Peníze tedy zemědělský subjekt získává od českého státu, nikoli z Evropské unie. Následně se věc předává Evropské komisi, která data kontroluje a ověřuje, zda byly dotace vyplaceny správně podle pravidel EU. Pokud je vše v pořádku, EU proplatí České republice odpovídající část nákladů z evropského rozpočtu. Pokud najde nesrovnalosti, může část výdajů neuznat.