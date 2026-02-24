Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu k vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v úterý vyzvala ředitele fondu Petra Dlouhého k okamžitému jednání. Má začít vymáhat dotace vyplacené holdingu Agrofert z éry Andreje Babiše. Podle předsedy rady Tomáše Dubského (STAN) je ředitel jediný, kdo může tento proces legálně spustit.
„Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert,“ řekl Dubský. Usnesení pro Dlouhého není závazné. Žádný příslib od Dlouhého, že s vymáháním začne, podle Dubského na úterním zasedání nezazněl.

Ředitel fondu podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. SZIF musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací.

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno uvedl, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Úterního zasedání se Šebestyán nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.

Mluvčí SZIF Eva Češpiva potvrdila přípravu detailní právní analýzy, kterou zpracovává externí advokátní kancelář. „Které dotace jsou oprávněné a neoprávněné, nám ukáže ta analýza, která se nyní připravuje, takže čekáme na její výsledky,“ řekla. Termín dokončení neupřesnila, u zmíněných dotací podle ní končí jejich vymahatelnost v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu. Stále pak podle Češpivy platí, že SZIF pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert.

Fond zároveň posuzuje, zda je vložení Babišových akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.

Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.

Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský v úterý řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.

Piráti podávají oznámení, lžou oponuje Babiš

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský v úterý řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. „Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok,“ řekl Heřmanský.

Právě v úterý podal poslanecký klub Pirátů u Vrchního státního zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Podle pirátských poslanců vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Babiš však obvinění odmítl s tím, že Piráti lžou a není co vymáhat.

