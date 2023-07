Agrofert více než zdvojnásobil zisk na 12,27 mld. Kč, tržby rostly o třetinu

Za růstem tržeb je podle něj zejména zvyšování cen v chemickém průmyslu, což byl důsledek výrazného zdražování vstupních nákladů firem. Do února 2017 vlastnil koncern někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Agrofert zaměstnává přes 30.000 lidí, z toho 20.775 v Česku.

Do holdingu, který sdružuje zhruba 200 firem v ČR i v zahraničí, patří například chemičky Precolor, Deza, Fatra, Synthesia, potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík, Penam nebo například lesnická společnost Uniles.

Předseda představenstva Zdeněk Průša uvedl, že z celkových tržeb holdingu je více než polovina v zahraničí. „Chemické továrny v zahraničí byly hlavním tahounem růstu koncernu v roce 2022. Celkově se loni zahraničí podílelo na provozním výsledku hospodaření z 56 procent,“ doplnil.

Předběžné výsledky za první pololetí letošního roku podle skupiny naznačují pokles výkonnosti podniků. Souvisí to s nestabilitou trhů, kterou způsobil konflikt na Ukrajině a vysoké ceny energií, které ovlivní hospodářský výsledek za letošní rok. Průša poznamenal, že zatímco loni v zemědělství zisky rostly díky vysokým cenám komodit, letos lze očekávat opačný vývoj. „Světové ceny klesly, ale zemědělci mají na skladech zásoby osiva a hnojiv za loňské extrémně vysoké ceny,“ uvedl.

Skupina letos slavila 30. výročí založení. Uvedla, že za posledních deset let investovala do rozvoje a modernizace svých společností přes 106 miliard korun, z toho 3,9 miliardy získala na dotacích. Za loňský rok investovala ve všech zemích, kde působí, 11,9 miliardy korun, z toho 4,8 miliardy do chemického průmyslu. Do zemědělství investoval holding 4,1 miliardy korun a do potravinářských podniků 1,7 miliardy korun. Na rozvoj ekologie svých provozů dal 1,4 miliardy korun. Letos plánuje vyšší objem investic než loni, zaměří se hlavně na úspory energií, fotovoltaiku a ekologii výroby.

Agrofert by měl v nejbližších dnech dokončit akvizici divize rakouské chemičky Borealis pro výrobu hnojiv za 19,2 miliardy korun. Plán na akvizici oznámila skupina loni, letos v březnu to schválila Evropská komise. Uzavření transakce holding očekává v řádu dnů, zbývalo pouze poslední povolení od francouzského ministerstva. Heřmanský už dříve uvedl, že akvizicí divize Agrofert své působení rozšíří na nové trhy, například právě o Francii, Benelux, Španělsko, Rakousko, Itálii nebo jihovýchodní Evropu. Skupina také uvedla, že má připravené další akvizice v zemědělství.