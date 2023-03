Naučme děti úkolovat umělou inteligenci, říká expert. Varuje před vlnou útoků na lidskou mysl

Lidovky.cz: Hrajete si s chatboty typu GPT a Bing?

Vyzkoušel jsem je. Hraji si s nimi jako každý, koho zajímají technologie. Není to ale pro mne prostředek, který by mi jako technologovi osobně pomáhal. Snažím se díky nim pochopit skrytá nebezpečí. Lidé se často mylně domnívají, že se chatbot zamyslí a podívá na internet, něco z něj stáhne, zanalyzuje to a pak vše vysvětlí. Ve skutečnosti je to ale jazykový model poplatný internetu roku 2021. Dokáže s námi ale sofistikovaně interagovat. Zvládnout jazyk sice představuje důležitou součást inteligence, ale neznamená to, že chatbot spustí nějaký algoritmus plánování, uvažování, zobecňování atd. To prostě dnes nedělá.

Lidovky.cz: V lednu si ChatGPT vyzkoušelo 100 milionů lidí. Zaskočil vás tento zájem?

Mile mě to překvapilo. Vlastně každý v tomto byznysu tak trošku chce, aby něco podobného zažil s vlastním produktem. Je to prvně, kdy se AI dostala do rukou uživatelů jako koncový produkt. Původně s ní firmy pracovaly a s její pomocí nabízely produkt. Nyní lidé dostali do ruky AI v syrové podobě, aby s ní sami pracovali. To je revoluce.

Lidovky.cz: Jak by znělo vaše doporučení pro uživatele chatbotů?

Doporučení číslo jedna zní, nechoďte k chatbotovi pro informace. Měli byste si je získat jiným způsobem, například prací s ověřenými zdroji. Šance, že se splete, odpovídá pravděpodobnostně tomu, kolik je na internetu nepravdivých informací. Internet není garance pravdy. Obsahuje mnoho lží. Šance, že se to zrovna odrazí v odpovědi na vaše hledání, existuje. A je velká.

Lidovky.cz: Co tedy navrhujete?