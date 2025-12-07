Donald Trump umělou inteligenci využil například proti odpůrcům, kteří proti němu v říjnu uspořádali demonstraci s názvem No Kings (Žádní králové). Trump zareagoval videem, na kterém je zobrazen s korunou na hlavě v bojové stíhačce, ze které polévá své odpůrce hnědou hmotou připomínající výkaly.
AI ve své kampani na starostu New Yorku používal ve větší míře také nezávislý kandidát Andrew Cuomo. Ten po svém neúspěchu v primárkách Demokratické strany sdílel několik videí, které byly vyrobeny s využitím AI a měla za cíl zesměšnit Cuomova protivníka Zohrana Mamdaniho.
Před nástupem generativní AI bylo vytvoření podobných videí drahé, navíc schopnost něco takového udělat byla omezena na profesionály. Nyní může podobný obsah generovat každý na svém vlastním zařízení,“ říká o využití AI v politické komunikaci politolog Otto Eibl z brněnské Masarykovy univerzity. „Bohužel tak jako vždycky přicházejí s novou technologií i stinné stránky jejího využívání,“ dodává.
Také čeští politici již nějakou dobu umělou inteligenci používají. Hnutí SPD Tomia Okamury po ní sáhlo například v loňské předvolební kampani při výrobě protimigračních plakátů. Muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili je na nich společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Defenestrace ze Sněmovny
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková zase v listopadu sdílela na sociálních sítích video, na kterém je zobrazená „defenestrace“ opozičních politiků, kteří vyvěsili z oken Sněmovny ukrajinské vlajky. Majerová k videu dodala, že ho sdílela, protože šlo o vtip, který ji před víkendem pobavil.
Umělou inteligenci využíval také člen Motoristů Michal Poláček, který v letošních sněmovních volbách kandidoval na pátém místě v Ústeckém kraji. Na sociální sítě nahrál video, ve kterém zobrazil poslankyni Michaelu Šebelovou (STAN), jak se svléká a ukazuje tetování s nápisem „Macinka“. Reagoval tak na její kritiku Motoristů.
Důvody, proč politici využívají AI a nenechávají si kampaně vytvořit profesionální firmou, jsou podle odborníků poměrně pragmatické. „Na příkladu SPD to jde dobře vidět. Museli by si najít fotku agresivně stylizovaného muže tmavé pleti, alternativně by museli takového herce přesvědčit o nafocení v ateliéru, což by byla výzva,“ vysvětluje Karel Komínek z Institutu politického marketingu.
Příspěvky podle voličů
AI se v politice využívá již dlouhou dobu
V politické komunikaci se dá využívání umělé inteligence (AI) pozorovat již delší dobu. Jde například o deepfakes, tedy digitálně vytvořený audiovizuální obsah, který má za cíl napodobit skutečné osoby či události. V politické komunikaci politici podobná videa využívají například k dehonestaci svých oponentů. Dříve je však vyráběli profesionálové.
„Útoky na určité osoby místo argumentů se v politické komunikaci používají od samého počátku – velmi nevybíravým způsobem na sebe útočili kandidáti již z dob Abrahama Lincolna. Kdyby měli AI, nejspíše by vytvářeli podobné věci,“ uvedl Karel Komínek z Institutu politického marketingu.
Podle Komínka umělá inteligence nemusí sloužit pouze k vytváření dehonestačních příspěvků. „Dovedu si představit dvě základní roviny, tedy „neškodná“ verze, příspěvek s virálním potenciálem, který může přenést informaci zajímavou formou. Nebo druhá verze, vytvoření něčeho se zlým úmyslem, kdy bude docházet k manipulaci či fabrikaci obsahu,“ uvedl expert.
Podle politologa Eibla však obecně není na využívání AI nic špatného. „Je spousta příkladů užití, které by nebudilo kontroverze – chatboty diskutující o programu, generátory materiálů použitelných v kampani, pomoc s organizací dat a plánováním kontaktních kampaní, draftování newsletterů a další,“ doplnil.
Podle Eibla je logické, že temnější stránka využívání AI vyvolává víc pozornosti. „Je to více vidět a podvědomě také cítíme, že se velmi rychle můžeme ocitnout na šikmé ploše a situace může „eskalovat“ – tedy že veřejný prostor se zaplaví naprostým hnusem,“ uvedl. K „temnějšímu“ využití AI se podle něj uchylují spíše strany, které dostávají nálepky jako extremistická, radikální či populistická.
Umělou inteligenci využívají v politické komunikaci v Česku kromě SPD, Trikolory či Motoristů například členové Stačilo! Proč se k využití AI tolik neuchylují například strany současné sněmovní opozice (Piráti, STAN či SPOLU) či hnutí ANO, může podle Komínka souviset s jejich voliči. „Limity každé strany jsou tam, kde končí vkus jejích voličů. A to k velké frustraci stran bývalé pětikoalice, protože když se zkoušely ohradit proti tehdejší opozici podobným způsobem, jako opozice útočila na pětikoalici, jako první přišla kritika od jejich vlastních voličů,“ vysvětluje expert na politický marketing.
„Politika není nedělní škola a nikdo netvrdil, že to bude souboj s rovnými pravidly. Klíčové je jednoduše vědět, ke komu mluvíte a jakým jazykem s nimi musíte komunikovat. Proto i u AI, ale nejen u ní, vidíme rozdílné způsoby použití napříč politickým spektrem,“ doplnil Komínek.
Pro české politiky vznikl kodex
Kvůli častějšímu využití umělé inteligence v politických kampaní vydala v květnu letošního roku Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) etický kodex používání umělé inteligence v předvolební kampani do Sněmovny v roce 2025. Dokument přináší konkrétní pravidla a doporučení pro strany a hnutí, které by chtěli AI využívat.
Mezi základní pravidla patří transparentnost či odpovědnost. Každý příspěvek by měl projít lidským dohledem a neměli by se používat informace, které jsou neověřené, či lživé. „Chceme, aby technologie v politice sloužily, nikoli škodily. Tento kodex není proti AI, ale za její férové a otevřené používání. Dáváme stranám do rukou návod, jak využívat umělou inteligenci s respektem k voličům, demokracii i pravdě,“ uvedl na stránkách asociace její ředitel Lukáš Benzl. Celé znění kodexu si můžete přečíst zde.