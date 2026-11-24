Využítí umělé inteligence ve zdravotnictví není novinkou. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ji aktuálně používá až sedmdesát procent českých nemocnic. „Nejčastěji v oblasti radiologie. Přínosná je především z hlediska zobrazovacích metod jako třeba rentgenové vyšetření nebo magnetická rezonance,“ vysvětlil.
Současně ale chybí jednotná pravidla pro používání umělé inteligence a posuzování přínosu. Podle únorového průzkumu resortu ji v praxi využívalo necelých 68 procent zapojených zdravotnických zařízení. Vnitřní pravidla pro její používání ale nemělo 39 procent z nich, dalších téměř 30 procent se řídilo pouze neformálními postupy.
„Chceme, aby se ověřené technologie dostávaly k pacientům nejen na vybraných pracovištích, ale všude tam, kde mohou zlepšit kvalitu a dostupnost péče,“ uvedl Vojtěch. Využití umělé inteligence podle něj může přispět k přesnějšímu odhalování nemocí, například nádorů, zefektivnit léčbu a omezit administrativní zátěž zdravotníků. Ministerstvo tak chce nastavit pravidla, podle kterých se budou nové technologie ověřovat a dostávat do běžné péče.
Krátkodobý horizont kvůli rychlému vývoji inovací
Do přípravy strategie se zapojilo 50 odborníků ze zdravotnictví, státní správy, akademické sféry a pacientských organizací. První plány se zaměří primárně na metodiku, pravidla úhrad, vzdělávání a datové zázemí. Ministerstvo každý rok vyhodnotí plnění úkolů, průběžné zhodnocení strategie plánuje v roce 2028 a v roce 2030 závěrečné.
Na ministerstvu v říjnu vznikl poradní sbor pro inovace. Stane se fórem pro jednání o zavádění nových technologií se zdravotními pojišťovnami, pacienty a odbornými společnostmi. U nových technologií se bude posuzovat jejich klinický přínos, bezpečnost, náklady i ochrana údajů pacientů.
Plán se věnuje také etice, legislativě a regulaci jejich používání. Dále se zaměřuje na to, jak se mají nové nástroje bezpečně dostávat do běžné péče a za jakých podmínek je budou hradit zdravotní pojišťovny. Počítá i s tvorbou doporučených postupů pro zdravotníky, podporou vědy a výzkumu a rozvojem datové infrastruktury, která je důležitá mimo jiné pro vývoj a ověřování nástrojů na datech českých pacientů.
Umělá inteligence už na vysoké škole
Podle strategie by se s využíváním umělé inteligence měli seznamovat už studenti lékařských fakult, následně také lékaři při specializačním a celoživotním vzdělávání. Musí ale umět nové nástroje používat i kriticky posoudit jejich výstupy. Vojtěch ale zdůraznil, že konečné rozhodnutí o léčbě musí vždy zůstat na člověku.
Strategie řeší i ochranu zdravotních údajů a bezpečné používání veřejně dostupných nástrojů umělé inteligence včetně osvěty mezi pacienty. Ti by měli vědět, že umělá inteligence neposkytuje vždy správné informace a že její doporučení nemohou nahrazovat konzultaci se zdravotníkem.
Ministerstvo zároveň spustilo nový informační portál. Pacientům, zdravotníkům i veřejnosti nabídne odborně garantované informace o možnostech a rizicích umělé inteligence ve zdravotnictví, jejím bezpečném používání a ochraně zdravotních údajů.
Předsedkyně Pacientské rady ministerstva Simona Zábranská zdůraznila zejména potřebu lidského dohledu, ochrany práv pacientů a informovanosti o tom, jakým způsobem se jejich zdravotní údaje využívají. Pacienti by podle ní měli vědět, kdy se na jejich péči podílí umělá inteligence a jakou roli v rozhodování má.