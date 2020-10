VIDEO: Divoká honička v centru Prahy. Lidé uskakovali na poslední chvíli, řidiče zastavily až namířené pistole

Praha Městská policie Praha v úterý zveřejnila záběry z divoké honičky z centra metropole. Ze záběrů je patrné, že k události došlo pravděpodobně v sobotu.

Pronásledování policií předcházelo řidičovo ohrožení chodce na přechodu. Pachatele se následně povedlo obklíčit poblíž Náměstí Republiky a ten se vzdal. Při incidentu nebyl zázrakem nikdo zraněn, ani nedošlo ke škodám na majetku.



Akce vystřižená jako z akčního filmu začala tím, že muž v autě nedal přednost na přechodu pro chodce ženě, která chtěla přejít. Ta měla již nakročeno do vozovky. Řidič černé Audi zatáčel z postranní ulice, chodkyni musel očividně vidět. Nedal jí však přednost, a kdyby žena neuskočila, tak by ji srazil. Celý incident sdílela Městská policie hlavního města Prahy na svém Facebooku.

Řidič s vozidlem dokonce narazil sklem auta do tašky, kterou držela žena v ruce. Strážníci proto chtěli muže zastavit. On však na jejich signály nereagoval a začal ujíždět. Policisté zapnuli majáky a začali muže honit, dokonce museli zavolat posily.

Muž při ujíždění porušil mnoho dalších předpisů, ohrozil a omezil řidiče i chodce kolem něj, překračoval rychlost, nerespektoval značky a projel na červenou, vjel dokonce do protisměru, jak je ze záběrů patrné. Na kluzké vozovce se smýkal v zatáčkách. Celá situace byla vyhrocená. Řidič nakonec zamířil do centra Prahy. Vjel u Petrského náměstí do jednosměrky a pokračoval do Sukenické ulice, směrem k hlavní ulici. „Zablokujte Revoluční,“ požaduje strážník.

Příslušnice městské policie se pokusila auto zastavit svým tělem, to se jí však nepodařilo. „Já jsem ho zastavovala a on by do mě najel, kdybych neuskočila,“ je slyšet ve videu. Celá situace skončila právě v Revoluční ulici, kde vozidlo obklíčili policisté ze všech stran a řidič musel zastavit. Strážníci na auto namířili zbraněmi. Následně pachatel vystoupil z auta, policisté mu nasadily pouta a odvezli ho na stanici.

Podle informací policie šlo o 40 letého cizince. Řidič se sice podrobil dechové zkoušce, která vyšla negativní, ale test na drogy odmítl.