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Aktivisté vtrhli do chovu prasat, zveřejnili otřesné záběry. Policie je zadržela

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  14:40
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Přes 20 aktivistů obsadilo v neděli ráno v Markvarticích na Jihlavsku chov prasnic s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie nejprve vyzývala lidi uvnitř k odchodu. Když to neudělali, začala je po přibližně dvou hodinách postupně z areálu odvážet v policejních autech.

Podle hlavní zootechničky podniku Zdenky Pokorné vstupem na porodnu prasat aktivisté ohrozili zdraví zvířat.

Aktivistka v areálu chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. (27. září 2026)
Klec se sviní v chovu prasat v neznámé lokalitě
Klec se sviní v chovu prasat v neznámé lokalitě
Uhynulé mládě v chovu prasat v neznámé lokalitě
20 fotografií

Podnik v Markvarticích si aktivisté vybrali náhodou, řekla mluvčí protestujících. Stal se pro ně zástupcem dalších zemědělských chovů, kde prasnice přivádí na svět selata v porodních klecích, ve kterých tráví bez možnosti volného pohybu několik týdnů. Na problém se podle ní aktivisté rozhodli upozornit nenásilnou formou s fotografiemi a transparenty s nápisem „Legální neznamená morální“.

Aktivisté také zveřejnili směs fotografií, na nichž jsou podle nich mimo jiné vidět kruté podmínky v některých chovech, ve kterých zvířata žijí. S Markvarticemi nicméně nesouvisejí. Na jiných fotkách jsou vidět aktivisté u boxů, z nichž je patrné, že jsou zvířata i prostředí udržovány v čistotě.

Podle aktivistů nemá o podmínkách zvířat veřejnost často ani tušení, či se takovým informacím cíleně vyhýbá aby nemusela měnit zažité zvyky.

„Matky malých selat jsou kvůli tomu v masovém měřítku nuceny rodit velké počty mláďat a následně v bolestech ležet na tvrdém betonu v malé kleci, ve které mohou pouze ležet, stát či sedět. Svá mláďata si nemohou pořádně prohlédnout, olízat ani očichat, v takzvaných porodních klecích se totiž nemohou ani otočit. V prostředí plném výkalů a intenzivního zápachu tráví mladé matky pět nekonečných týdnů,“ uvádějí aktivisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstupem na porodnu podle Pokorné aktivisté porušili veterinární zákon. „Pokud byli ve styku se zvířaty, s prasaty, tak nám sem mohou zavléct africký mor a další nemoci. Máme tady 120 prasnic, od nich 80 prasniček a selata,“ dodala Pokorná.

Od ošetřovatele se v neděli asi v 6:50 dozvěděla, že jsou v objektu lidé, kteří ho nechtějí opustit. Potom zástupci podniku kontaktovali policii. Na místo přijelo několik hlídek, výzvy k opuštění areálu aktivisté neuposlechli. Policie nakonec od prasat vyvedla 24 lidí, sdělila její mluvčí Michela Lébrová.

„Zajištěné osoby jsme eskortovali na policejní oddělení k provedení nezbytných procesních úkonů. Aktuálně provádíme šetření, jehož součástí bude ustavení i právní kvalifikace,“ dodala Lébrová k tomu, zda hrozí aktivistům nějaký postih.

Prasata v Markvarticích chová Zemědělská společnost Stará Říše s. r. o., která má podle informací z veřejných rejstříků 39 společníků a hospodaří na více než 1000 hektarech polí a luk.

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