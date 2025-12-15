Na budovu ministerstva životního prostředí vylezli aktivisté

Policejní mluvčí Richard Hrdina pro iDNES.cz doplnil, že aktivisté na budovu vylezli krátce po půl deváté ráno. „V současné chvíli jsou na místě tři lidé zavěšení na lanech z budovy dolů. Dva lidé by se měli nacházet ještě na střeše,“ popsal.
Jelikož aktivisté neuposlechli výzev policie, tak se podle Hrdiny dopustili přestupku. „Jsme stále na místě a situaci monitorujeme. Mělo by se jednat o nějaký způsob protestu,“ sdělil policejní mluvčí a dodal, že pokud nebudou aktivisté ohroženi na životech, tak policie bude zatím vyčkávat, zda slezou z budovy sami.
Aktivisté Greenpeace krátce před 10:00 na budovu ministerstva životního prostředí zavěsili transparent s nápisem „Braňme přírodu“.
„Jde nám o aktivizaci společnosti. Proto jsme se rozhodli pro takto výraznou formu protestu,“ vysvětlil pro iDNES.cz Jaroslav Bican z Greenpeace. Podle jeho slov organizace více než dva měsíce usilovala o to, aby se ministrem životního prostředí stal někdo kompetentní. To podle něj není nikdo z Motoristů.
„Chceme vyzvat společnost, aby v tom dal byli s námi,“ sdělil Bican. Další protesty podle něj nyní naplánovány nejsou. Chce ale pozorně sledovat kroky Motoristů na tomto resortu a na problematická rozhodnutí reagovat.
Podle reportéra iDNES.cz na místě kromě několika příznivců Greenpeace a zaměstnanců ministerstva jsou jen policisté.
Protest podporuje i zaměstnankyně MŽP, která si nepřála být jmenována, iDNES.cz její totožnost zná. „Samozřejmě ho podporuji, ale nerada bych strhla pozornost na naše oddělení,“ sdělila. „Na demonstrace chodila spousta našich kolegů,“ přiznala.
Protesty proti Motoristům
Protestní akce se koná v den, kdy prezident Petr Pavel jmenoval do vedení resortů nové ministry.
O funkci ministra životního prostředí se uchází Filip Turek z Motoristů, to se však nelíbí velké části veřejnosti. Turek však kvůli zdravotním problémům zatím do funkce uveden nebyl.
Ministerstvo prozatím povede šéf Motoristů Petr Macinka. I s ním mají ekologičtí aktivisté problém, protože popírá vědecké poznatky o životním prostředí. Proti zástupcům Motoristům na životním prostředí v minulém týdnu protestovaly stovky studentů.
Premiér Andrej Babiš by měl nového ministra Macinku do funkce uvést v pondělí v 15:30.
Proti kandidátovi Motoristů v čele ministerstva se už v říjnu na Hradčanském náměstí sešly tisíce lidí. Kritické dopisy napsali studenti, vědci a ekologické organizace.