Aktivní zálohy můžou sloužit jako výnosná brigáda. Kurz může zvládnout i padesátník, říká plukovník Zelinka

Ivo Zelinka.

Lidovky.cz: Jste jednou z tváří náboru do Aktivní zálohy (AZ), jaký zájem o vstup do nich registrujete v posledních měsících?

Přesné číslo teď říct nedokážu, ale platí, že na rozdíl od rekrutačních cílů pro vojáky z povolání bychom rozhodně potřebovali přidat. Nyní jsme přibližně v necelé polovině stanoveného cíle, tedy 10 tisíc aktivních záložníků do roku 2030. A čas běží. Zároveň byl onen cíl definován v nějakém konkrétním období a relativně dávno. A geopolitická situace nyní ukazuje, že bychom záložníků potřebovali i více.

Lidovky.cz: Proč se nábor zadrhl?