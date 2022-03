Kdyby jakýkoliv válečný konflikt dosáhl až k České republice, 3640 lidem by se v mžiku změnily povinnosti. Tolik je totiž u nás k letošnímu prvnímu březnu členů aktivních záloh české armády. Pokud by to závažnost situace vyžadovala, povolávací rozkazy by jim měly dorazit s 30denním předstihem.