Přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 představil předseda Evropské rady António Costa v sobotu. Počítá se škrty za 204 miliard eur (asi pět bilionů Kč) oproti plánu představenému původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
Babiš naopak snížení výdajů rozpočtu kritizuje. Irské předsednictví podle Babiše navrhuje snížení rozpočtu o 32 miliard eur. „Je to pro nás absolutně nepřijatelné,“ řekl. Česko podle premiéra do unijního rozpočtu přispívá stále víc peněz. „Teď v rámci návrhu irského předsednictví dokonce nám mají snížit 7,5 miliardy korun,“ dodal.