Stát za image Schillerové na Instagramu zaplatil dva miliony korun. Peníze putovaly na fotografa a kameramana

Náš účet na Instagramu sice nemáme miliónově “vymazlený”, ale to bude tím, že místo do profesionálních fotografů investujeme raději do přístrojové techniky. Třeba do přístroje SentiMag, který pomáhá s šetrnou detekcí uzlin u pacientek s rakovinou prsu♥️ https://t.co/GOtfWxPJrT https://t.co/1OC4dX2LFq