Rébus v čele armády: kdo nahradí náčelníka generálního štábu Opatu? Skloňují se hned čtyři jména

V květnu uplynou čtyři roky od chvíle, kdy byl do funkce náčelníka generálního štábu jmenován Aleš Opata. Teoreticky by si mohl ještě o rok svoje současné angažmá prodloužit. Nepočítá s tím však ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Jméno příštího šéfa armády, který nahradí generála Opatu, by dle informací serveru Lidovky.cz mohlo padnout u příležitosti dne ozbrojených sil, který připadá na 30. června.