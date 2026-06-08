Poletí Čech Svoboda do vesmíru? Babiš a Havlíček oznámí „zásadní milník“

  14:03aktualizováno  14:03
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Výcvikový program českého astronauta Aleše Svobody pokročil do další fáze. „Zásadní milník“ v projektu Česká cesta do vesmíru představí spolu se Svobodou premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či americký velvyslanec Nicholas Merrick. Svoboda zvládl poslední etapu svého výcviku a má být přidělen k misi amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

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Akce proběhne v pražském planetáriu, kde bude přítomen také ministr školství Robert Plaga, ředitel české kosmické agentury spadající pod ministerstvo dopravy Václav Kobera či senátor Jiří Dušek, který vede brněnskou hvězdárnu.

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026)
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček. (25. května 2026)
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Svobodu přijede podpořit také astronaut Vladimír Remek, který 2. března 1978 vyletěl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz 28 do vesmíru, kde prožil 190 hodin a 18 minut.

Portál iDNES.cz v březnu zjistil, že elitnímu armádnímu pilotovi stíhaček JAS-39 Gripen Svobodovi předešlá vláda premiéra Petra Fialy v květnu minulého roku schválila cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici s rozpočtem dvě miliardy korun. Stejnou částku českému astronautovi přislíbil i současný premiér Babiš a ministr Havlíček.

Svobodova mise oficiálně spadá pod ambiciózní národní program Česká cesta do vesmíru. V rámci tohoto projektu dochází také k popularizaci vědy a technických oborů a rozšiřování povědomí o významu a přínosech kosmických aktivit.

O financování české vesmírné mise se oficiálně postará resort obrany, který na průběh celého výcviku dohlížel. Svobodu si už v roce 2022 vybrala Evropská kosmická agentura do sedmnáctičlenného týmu budoucích astronautů. Výběrové řízení trvalo rok a půl. Brněnský rodák musel v průběhu let absolvovat celou řadu zkoušek, například trénink přežití v Baltském moři nebo právě parabolický let v beztížném stavu.

Pokud vše půjde dobře, mohl by Svoboda letět na podzim roku 2027 nebo na začátku roku 2028. Bylo by to takřka po půlstoletí, kdy by mohl do vesmíru letět druhý Čech.

18. května 2026
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