Poletí Čech Svoboda do vesmíru? Babiš a Havlíček oznámí „zásadní milník“

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Akce proběhne v pražském planetáriu, kde bude přítomen také ministr školství Robert Plaga, ředitel české kosmické agentury spadající pod ministerstvo dopravy Václav Kobera či senátor Jiří Dušek, který vede brněnskou hvězdárnu.
Svobodu přijede podpořit také astronaut Vladimír Remek, který 2. března 1978 vyletěl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz 28 do vesmíru, kde prožil 190 hodin a 18 minut.
Portál iDNES.cz v březnu zjistil, že elitnímu armádnímu pilotovi stíhaček JAS-39 Gripen Svobodovi předešlá vláda premiéra Petra Fialy v květnu minulého roku schválila cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici s rozpočtem dvě miliardy korun. Stejnou částku českému astronautovi přislíbil i současný premiér Babiš a ministr Havlíček.
Svobodova mise oficiálně spadá pod ambiciózní národní program Česká cesta do vesmíru. V rámci tohoto projektu dochází také k popularizaci vědy a technických oborů a rozšiřování povědomí o významu a přínosech kosmických aktivit.
O financování české vesmírné mise se oficiálně postará resort obrany, který na průběh celého výcviku dohlížel. Svobodu si už v roce 2022 vybrala Evropská kosmická agentura do sedmnáctičlenného týmu budoucích astronautů. Výběrové řízení trvalo rok a půl. Brněnský rodák musel v průběhu let absolvovat celou řadu zkoušek, například trénink přežití v Baltském moři nebo právě parabolický let v beztížném stavu.
Pokud vše půjde dobře, mohl by Svoboda letět na podzim roku 2027 nebo na začátku roku 2028. Bylo by to takřka po půlstoletí, kdy by mohl do vesmíru letět druhý Čech.
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18. května 2026