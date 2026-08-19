Vlajka, Krteček? Česko hledá, co poletí se Svobodou do vesmíru, zapojí i veřejnost

Autor:
  12:21aktualizováno  12:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Český astronaut Aleš Svoboda.

Český astronaut Aleš Svoboda. | foto: Michaela Szkanderová

Krteček ve vesmíru na ramenou astronauta Andrewa Feustela
Vesmír ho fascinoval odmala, sny se mu plní. Aleš Svoboda bude pilotem...
Patří mezi ty, o nichž říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj...
Vesmír ho fascinoval odmala, sny se mu plní. Aleš Svoboda bude pilotem...
16 fotografií
Co bude reprezentovat Česko stovky kilometrů nad zemí? Lidé mohou navrhnout, co by měl astronaut Aleš Svoboda příští rok vzít na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Může jít o symbol české historie, vědy, kultury, sportu nebo třeba obyčejnou věc s neobyčejným příběhem. Návrhy lze posílat do 18. září.

Do vesmíru nemíří pouze vědecké experimenty, technika a vybavení potřebné pro samotnou misi. Astronauti s sebou tradičně vozí také drobné předměty, které připomínají jejich zemi, kulturu nebo osobní příběh. Podobnou možnost nyní dostává i veřejnost.

„Nechceme, aby to byla jen mise vědců a techniků. Chceme do ní zapojit celou zemi. Proto dáváme veřejnosti možnost vybrat český příběh nebo symbol, který poletí s Alešem Svobodou. I malý předmět může nést silný vzkaz o tom, co Česko dokáže a na co můžeme být hrdí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Lidé tak mohou prostřednictvím formuláře navrhnout předmět, který by mohl doprovodit českého astronauta Evropské kosmické agentury (ESA) Aleše Svobodu při plánované misi na ISS v příštím roce.

Výzvu ve středu zahájil národní projekt Česká cesta do vesmíru, který koordinuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Své tipy mohou lidé posílat do 18. září. Předměty, které by mohly českou misi doprovodit, chce projekt představit veřejnosti v listopadu během festivalu Czech Space Week 2026.

Máte tip, co by měl Aleš Svoboda vzít s sebou do vesmíru?

Do vesmíru se už podíval Krteček

Podobné předměty mají v historii kosmických letů své místo. Na oběžnou dráhu se dostaly například národní vlajky, medaile, sportovní předměty nebo osobní věci astronautů. Českou stopu už ve vesmíru zanechal i Krteček. Legendární plyšovou postavičku vzal v roce 2011 na Mezinárodní kosmickou stanici americký astronaut Andrew Feustel.

„Krteček ukázal, že i malý a zdánlivě obyčejný předmět může ve vesmíru vyprávět silný český příběh. Tentokrát chceme dát prostor lidem z celé republiky, aby sami řekli, co podle nich stojí za to vzít s sebou. Může to být něco spojeného s historií, vědou, kulturou nebo třeba každodenním životem. Důležité je, aby takový předmět dokázal něco říct o Česku i lidem za jeho hranicemi,“ přiblížil výzvu koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru Václav Kobera.

Organizátoři zároveň upozornili, že důležitou roli ve výběru budou hrát i bezpečnostní podmínky. „Prostor na palubě i hmotnosti jednotlivých předmětů jsou omezené, každý předmět proto musí projít technickým a bezpečnostním posouzením. Odeslání návrhu tak automaticky neznamená, že daný předmět do vesmíru poletí,“ stojí v tiskové zprávě.

Svoboda poletí příští rok na Mezinárodní kosmickou stanici jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura uzavřela s americkou společností Vast, jež tyto lety zajišťuje. Připojit se má k francouzskému astronautovi Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem.

8. června 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.