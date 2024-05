Schengen může být obětí migrace, tvrdí Vondra. Green Deal je podle něj potřeba změnit

Lidovky.cz: Kterou největší výzvu má Evropská unie v následujících letech před sebou? Co považujete za hlavní prioritu, s níž kandidujete v červnových volbách do Evropského parlamentu?

Bezpečnost. Bezpečná Evropa totiž znamená silnější Česko. Jistě, je to slogan, ale obsahuje hlubokou pravdu, protože Evropa čelí nebezpečí z vnějšku i zevnitř. Zvnějšku je to ruské agresivní chování a celkově zvyšující se konkurence různých bloků velmocí ve světě, zevnitř pak čelí zejména nelegální migraci. A ta, přichází-li z oblastí Blízkého a Středního východu či ze severní Afriky, je bezpečnostní hrozbou. Vidíme to v Belgii, ve Švédsku, Německu, ve Francii.

Nebudou-li se cítit lidé v Evropě bezpečně, budou přicházet o svobody, jež jsou tím nejcennějším, co nám Evropská unie dává. Mám na mysli mír, tedy že uvnitř bloku neválčíme, ale vyjednáváme, spolupracujeme, děláme kompromisy. Je to i volný pohyb osob, služeb, kapitálu. Kdybychom o to přišli, nesmírně zchudneme. Nebudeme-li schopní zajistit vnitřní i vnější bezpečnost, tak první obětí bude Schengen. A to není jen o tom, že turista nemůže svobodně přejet hranice bez čekání.

Lidovky.cz: Co konkrétně pro bezpečnější Evropu chcete v Bruselu udělat?

Tváří v tvář ruské agresivitě a asertivitě je klíčové udržet jednotu uvnitř Evropské unie, držet vzájemnou solidaritu a zároveň posilovat schopnost Evropy se bránit a chránit. Čili musíme budit respekt, musí z nás vyzařovat síla. A směrem dovnitř si musíme poradit s nelegální migrací.

Lidovky.cz: Jak si s ní poradí nově schválený migrační pakt?

Je to až příliš málo, nestačí to. Pakt sice přináší některé dobré věci, například větší kontrolu a evidenci těch, kteří se nám tady po Evropě pohybují, i třeba to, kdo se dostává do konfliktu se zákonem. To jsou kroky správným směrem. Ale zdaleka nestačí. Musíme jasně říct, že o tento typ přistěhovalců – navíc ekonomicky motivovaných – nestojíme. To v paktu schází.

Pro pracovní trh potřebujeme přistěhovalce z Ukrajiny, Filipín, z nám kulturně blízkých zemí. Ne ty z kulturně nesmírně vzdálených, kde to tvoří skutečně bezpečnostně rizikový faktor. A pokud jde o solidaritu s ostatními unijními zeměmi (pakt zavádí princip, že migračním tlakem přetíženým zemím Unie solidárně pomohou ostatní buď tím, že od nich část migrantů převezmou, nebo tyto země podpoří finančně či materiálně – pozn. red.), tak já hlasoval proti ní.

Aby solidarita měla smysl, je zároveň nutné dát jasně najevo, že potřebuje tento proud zastavit. A přestat je lákat na výživné sociální systémy. Jde o to, aby Německo, Nizozemsko, Francie či Švédsko udělaly to samé, co třeba udělalo Dánsko. Kodaň změnila svůj sociální systém, který už zkrátka neláká. Po dvou letech, co to Dánové udělali, vidíme, že to zabralo. Takže jde o to dotlačit další země k podobnému kroku.

Lidovky.cz: Český systém je dostatečně „odrazující“?

V zásadě je náš systém dobrý, je nastavený přísně. My ale nejsme cílovou zemí. Jde o to dotlačit k tomu západoevropské země. Další věcí je, že stále nefunguje návratová politika. V tomto směru se zatím dohoda nepodařila udělat.

Lidovky.cz: Očekává se, že po volbách se Evropský parlament posune více doprava. Co by to pro onu ilegální migraci znamenalo?

Doufám, že k posunu doprava dojde. Vidíme to na průzkumech veřejného mínění v Německu, Francii, Nizozemsku i jinde, což jsou všechny ty cílové země, v nichž je migrace politický problém číslo jedna. Mainstreamové strany pravého středu, například CDU v Německu, to už začínají chápat. A to je dobře. Pokud by to nepodchytily, těžili by z toho extremisté. Myslím si, že nikdo nechce, aby Evropa zhnědla či zrudla. To už jsme tady měli a zkušenost s tím je tragická. Tedy i v západní Evropě ve vlastním zájmu si to nyní začali víc uvědomovat. Nové složení Evropské komise a nové složení Evropského parlamentu tak snad bude v tomto odvážnější a zároveň realističtější.

Lidovky.cz: Neobáváte se, že s příchodem pravicověji orientovaných poslanců pozice Čechů, kteří kdysi spoluzakládali evropskou konzervativní frakci ECR, oslabí?

Do eurovoleb jdeme v rámci koalice Spolu, ale ODS chce nadále setrvat ve frakci ECR, zatímco TOP 09 a lidovci jsou součástí lidovecké EPP. Na tom se nic nemění. Očekávám, že frakce EPP nebude v novém Evropském parlamentu slabší, ovšem ECR bude oproti současnosti zcela jistě silnější. I proto, že k nám přibude mnoho Italů od Giorgie Meloniové, tedy Bratři Itálie. Druzí budou Poláci z Práva a spravedlnosti. Čili budou tam dvě silné skupiny. Pro nás je pak výhodné hrát roli mediátora a pověstného jazýčku na vahách. Takže obavy z toho, že bychom nějak oslabili, nemám.

Dále si myslím, že bude velký zájem na tom, aby ECR a EPP vzájemně hodně spolupracovaly. Jde o to, aby řešení byla méně zelená, méně socialistická a více napravo. To je společný zájem.

Lidovky.cz:? Dokážete si představit větší spolupráci s europoslanci francouzského Národního sdružení v čele s Marine Le Penovou?

Jejich ekonomická politika je velmi socialistická, kdežto náš program coby ECR je klasický program liberálně-konzervativní. Moc shod tam nevidím. Oni jsou spíš národní socialisté, což my nejsme ani náhodou.

Lidovky.cz: Co prozatím nezařazený maďarský Fidesz?

Žádná jednání neprobíhají, protože premiér a šéf strany Viktor Orbán bohužel nabourává západní solidaritu ve vztahu k odporu k ruské agresi a pomoci Ukrajině. A tohle je něco, co je proti našim životním zájmům. Čili za těchto okolností si to fakt neumím představit.

Lidovky.cz: Nedávno jste řekl, že válka na Ukrajině skončí kompromisem. Co si pod tím představit?

Řekl jsem, že málokterá válka skončí vítězstvím deset ku nule. Rozhodně není v našem zájmu ukrajinská kapitulace anebo porážka. To je něco, čemu musíme za každou cenu zabránit. Ale z druhé strany samozřejmě všichni chceme mír a ten je možný na bázi nějakého kompromisu. Avšak nemůže to být něco ve stylu Mnichovské dohody. To znamená „o nich bez nich“.

Ani ve smyslu, že by to bylo jen nějaké příměří, které by bylo jen nadechnutím k další ruské agresi a k útoku. Takže má-li nastat mír, musí být trvalý. Takový, který zajistí, že si Ukrajina o svém osudu bude rozhodovat sama, že bude mít garantovanou bezpečnost. To je také jediný způsob, jak to Ukrajinci mohou prosadit u sebe doma. Naší rolí je držet západní solidaritu tak, aby takovýto mír mohl být jednou možný. Čím dřív to bude, tím lépe.

Lidovky.cz: Jste pro posílení evropské obranyschopnosti a obranného průmyslu?

Navštívil jsem všechny klíčové české zbrojovky a musím říct, že můžeme jít Evropě příkladem. V tomto odvětví opakovaně prokazujeme, že to dokážeme, že to umíme. Mám radost, že se něco daří. Musíme to takhle držet.

A teď k tomu, co se děje v Evropě. Unie nejspíš navrhne, aby byl i komisař pro obranu. Ovšem ne ve smyslu, že bychom měli budovat nějakou armádu či konkurovat NATO. To je nesmysl. Jsme v situaci, kdy musíme držet transatlantickou vazbu pevnou, koneckonců je to výhodné pro nás i pro Spojené státy. Ale o co jde, je skutečně přimět členské státy EU, aby vydávaly na obranu přiměřené prostředky.

Abychom budili respekt ve světě a nebyli k smíchu, je nutné modernizovat ozbrojené síly. K tomu je třeba mít i průmyslovou bázi, určité strategické odvětví a strategické suroviny musíme být schopni produkovat tady v Evropě. Bude-li to mít na starosti příští komisař pro obranu, bylo by to s mojí podporou. Avšak zároveň bude důležité ohlídat, aby koordinace neznamenala, že všechno „schramstnou“ velké státy EU. To si myslím, že bude úkol pro Čechy v Bruselu.

Lidovky.cz: Dalším úkolem bude dohled nad revizí Green Dealu, nebo se pletu?

Ode mě neuslyšíte slib, že Green Deal zrušíme. To nejde, investovaly se do něj stovky miliard eur, státy i firmy, to nikdo nebude chtít odepisovat. Ale musíme ho změnit, abychom na to nedopláceli. Je nutné jej korigovat a nemít při jeho řízení jen nohu na plynu, ale občas používat i volant a brzdu. Jinak se vybouráme. Musíme mít balanc mezi zájmy na ochranu přírody a planety na straně jedné, ekonomickými možnostmi na straně druhé. A jde i o sociální únosnost. Pokud to lidem jen zdraží bydlení, topení, dopravu, potravu a nenabídne nějaké vykoupení, tak se naštvou – a bude po všem.

Lidovky.cz: Kolik chcete pro prosazování svého programu získat ve volbách euromandátů?

Náš hlavní úkol je porazit hnutí ANO. Obhájit současných osm mandátů jako Spolu by bylo skvělé. Volby se ale odehrávají na pozadí poloviny vládního období, čili výchozí podmínky jsou, jaké jsou.

Lidovky.cz: S novým Evropským parlamentem přijde na podzim i nová Evropská komise. V éteru už poletují jména adeptů na eurokomisaře za Česko. Například Danuše Nerudová, Piráti sázejí na Marcela Kolaju. Vy se netajíte tím, že je byste v Komisi viděl nerad. Proč?

Obávám se, že to bude chtít jiného kandidáta. Je potřeba známější osobnost, která si už udělala určité jméno, jako třeba ministr energetiky v době českého předsednictví, kdy se řešila plynová krize. Ale nechci veřejně radit koalici PirSTAN (Piráti a hnutí STAN – pozn. red.), koho mají nominovat. Je to jejich právo, byť ve finále rozhodne vláda. Platí ale, že tentokrát máme výjimečnou příležitost dostat skutečně dobré portfolio a bylo by hloupé si to zkazit. Nesmí to být tak, že se pro někoho hledá uplatnění či cena útěchy. Musíme nominovat člověka, který má kompetenci, respekt a vliv.

Lidovky.cz již přinesly rozhovory s Danuší Nerudovou, Petrem Machem a Marcelem Kolajou. V dalších dnech bude následovat Klára Dostálová.