Vondra: Z Macrona je taková „chromá kachna“. Zariskoval, i tak je lídrem

Lidovky.cz: „Macron to podělal,“ napsal jste na sociální sítě po zveřejnění výsledků předčasných parlamentních voleb ve Francii. Co tedy konkrétně francouzský prezident pokazil?

Vyhlášením předčasných voleb zariskoval. A to nemusel. Mohl v klidu dál vládnout několik let a dělat všechno pro to, aby se ta situace uklidnila. Místo toho ale zariskoval a risk moc nevyšel. Jednak poměrně výrazně oslabila jeho centristická formace, má daleko menší počet poslanců, než měl předtím. Zároveň posílil levici. Tedy udělal zbrklé rozhodnutí k předčasným volbám, které udělat nemusel. A pak se ve snaze zachránit, co se dá, zúčastnil celonárodního tažení proti Marine Le Penové. Výsledkem toho bylo, že získala ohromné počty levice. I ta krajní.