Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro europoslance i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se totiž proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a slovenského europoslance Ľuboše Blahy (Smer-SD). Vondra na závěr diskuse odmítl pokračovat a ze studia odešel. „Je mi pětašedesát a tohle nemám zapotřebí,“ reagoval.
Europoslanci debatovali především o současných ozbrojených konfliktech a jejich následcích. Na řadu přišla také válka v Íránu. Podle slovenského europoslance totiž Evropská unie přistupuje k jednotlivým světovým konfliktům rozdílně. Poukázal například na dění v Íránu, Gaze nebo Venezuele.

Vondra ale odmítl interpretaci slovenského politika a obvinil ho z relativizování ruské agrese vůči Ukrajině. Následně došlo ke slovní přestřelce dvou europoslanců. Ze strany Vondry následně zazněly i vulgarismy.

„Tady pan chápající (europoslanec Vondra, pozn. red.) a paní křesťanka (Miriam Lexmann, pozn. red.) nedokáže odsoudit genocidu v Gaze. Nedokáže odsoudit, že malé děti umírají v malé škole kvůli Američanům, ale teď se tváříme, že za to může Putin. (...) Co s tím má Putin proboha? Trump a Netanjahu a Zelenskyj jsou největší gauneři 21. století, pochopte to,“ pronesl slovenský europoslanec Blaha při debatě.

Slovenský politik na adresu Vondry také řekl, že „obhajuje vraždy malých dětí,“ načež se českého europoslance hned zastala i slovenská europoslankyně Miriam Lexmann zastupující v Evropském parlamentu Křesťanskodemokratické hnutí.

Krátce před koncem pořadu Vondra prohlásil, že svého oponenta dál nehodlá poslouchat. Označil jeho vystoupení za demagogické a rozhodl se diskuzi opustit.

„Nezlobte se, já tyhle vaše kecy poslouchat nebudu. S tímhle pánem já opravdu diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi pětašedesát a tohle nemám zapotřebí,“ zakončil diskusi Vondra.

