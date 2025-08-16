Od Putina zazněly klasické žvásty, problém je ruský imperialismus, říká Lipavský

  7:40aktualizováno  7:40
Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat Evropu. Problémem je ruský imperialismus, nikoliv touha Ukrajiny po svobodě, napsal v noci ministr na síti X. Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že Putinovi nejde o mír.
Jan Lipavský

Jan Lipavský | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tématem jednání Trumpa s Putinem měla být válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. „Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta (Ukrajiny Volodymyra) Zelenského,“ napsal Lipavský. Od Putina podle něj na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize.

„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ upozornil Lipavský. Zabránit takovým scénářům je podle ministra v českém existenčním zájmu. „Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak dnes celý den neútočil na Ukrajinu,“ dodal.

Podle Jurečky je pozitivní, že se na Aljašce vedlo jednání. „Ale bohužel je evidentní, že skutečně o mír Vladimiru Putinovi nejde, že mu nejde o zastavení umírání nevinných a zbytečných obětí, kdyby ta vůle byla, tak by se okamžitě útoky Ruska vůči Ukrajině zastavily,“ napsal na síti X vicepremiér. Podle něj příměří není primárně otázkou vnějších okolností, ale Putinova rozhodnutí.

Americké snahy o zastavení války na Ukrajině jsou podle předsedy lidovců Výborného správné. „Opět se ale ukázalo, že ho nevyhlásí USA, ale Rusko, které to zjevně nechce. Jinak by drony a rakety zabíjející nevinné děti a civilisty zastavili a vážně o příměří jednali,“ uvedl dnes ráno Výborný na síti X. Dodal, že klíč k příměří leží v Moskvě, ta má ale podle něj bohužel na prvním místě své mocenské zájmy a ne mír.

„Ruský imperialismus je hrozba“

Také ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek míní, že Putin mír teď nechce, jinak by Ukrajinu opustil. „Ruský imperialismus je hrozba, které musíme vzdorovat. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra,“ napsal na X.

Armádní generál ve výslužbě a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý zatím chce při hodnocení schůzky počkat na konkrétní výsledky. V České televizi ovšem dnes upozornil, že Trump si sice před schůzkou vyslechl postoj Ukrajiny a Evropy, jeho vlastní se však s nimi nemusí shodovat. V případě negativních důsledků pro Ukrajinu bude podle něj důležitá další odpověď Evropy.

„Evropa má před sebou rozhodnutí, kdy by musela převzít část odpovědnosti v pomoci Ukrajiny od USA,“ řekl Šedivý. Zároveň ale upozornil, že například v dodávkách některých zbraňových systému jsou Spojené státy nenahraditelné. „Další omezení této pomoci by byl citelný zásah pro ukrajinskou armádu,“ dodal Šedivý.

Putin na tiskové konferenci po jednání s Trumpem rozhovory označil za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Šéf Kremlu dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem.

Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj „skvělý pokrok“. Detaily ale prezidenti nesdělili. Tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.

Válka na Ukrajině

