Senior ubil k smrti svou družku, žádnou lítost neprojevil, dostal 11 let

Do vězení na jedenáct let poslal Krajský soud v Brně jedenasedmdesátiletého Jaromíra Kudělku za to, že svou družku, kterou našel doma zraněnou, zbil takovým způsobem, že na následky zranění zemřela. Podle obžaloby na ženu zaútočil kvůli tomu, že byla opilá. Jak však zaznělo u soudu, sám je na alkoholu závislý.