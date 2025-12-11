Znepokojivé zjištění, které se týká 1,5 milionu Čechů. Alkohol působí rakovinu

Konzumace alkoholu způsobuje vznik toxické látky nazvané acetaldehyd, která poškozuje DNA. „Tyto poznatky nám pomůžou pochopit, proč u některých lidí vznikají nádorová onemocnění po alkoholu snáz než u jiných. Může jít právě o rozdíly v opravách DNA,“ uvedla první autorka studie, doktorandka Jana Havlíková z ÚOCHB.
Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature.
Vědci se zabývali vzácným dědičným onemocněním Fanconiho anémií, která se vyznačuje neschopností opravy specifických poškození DNA. Obě vlákna DNA se při ní přilepí k sobě, což zablokuje replikaci genetické informace a buňka se nemůže dál dělit. Bez opravy vzniká výrazné poškození chromozomů a následkem je buď buněčné bujení vedoucí ke vzniku rakoviny, nebo buněčná smrt.
„Pacienti s Fanconiho anémií trpí poruchami krvetvorby a častými rakovinami. Ukázalo se, že poškození DNA vyvolané alkoholem, přesněji jeho toxický metabolit acetaldehyd, který reaguje s DNA, může vyvolávat podobné potíže i u lidí, kteří Fanconiho anémií netrpí,“ řekl Jan Šilhán z ÚOCHB.
Alkohol je spojen s nejméně sedmi typy rakoviny
Autoři studie zkoumali enzymy, které dokážou poškození rozpoznat a opravit. Enzymový komplex SXE dokáže podle nich poškozené místo z DNA vystřihnout a tím zahájit opravu DNA. Podobně jako škody po alkoholu umí opravit i následky toxinů nebo chemoterapie, kterou se některé druhy rakoviny léčí.
V laboratoři ve Spojeném království, kde Šilhán dříve působil, jeho bývalí kolegové experimentovali s myšmi, které měly poruchu v opravné dráze DNA a enzymu odbourávajícímu toxický acetaldehyd. Měly silně poničenou krvetvorbu i DNA a často se u nich objevovala zhoubná bujení.
Pokud má člověk genetickou mutaci v opravné dráze DNA a k tomu sníženou schopnost odbourávat acetaldehyd, hrozí mu podle vědců výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny i po požití malého množství alkoholu.
„Alkohol poškozuje DNA. Přestože jsme popsali mechanismus opravy genetické informace, zatím jde stále jen o základní výzkum a žádná zázračná pilulka neexistuje,“ dodal Šilhán.
Podle dřívějších informací onkologů je pití alkoholu spojeno s nejméně sedmi typy rakoviny, například prsu nebo tlustého střeva a konečníku. Ročně lékaři některý z nádorů diagnostikují u více než 60 000 lidí.