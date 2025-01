Rizikově pije 1,5 milionů Čechů. Chybí prevence, míní odborníci

Češi podle odborníků vypijí ročně přes 14 litrů alkoholu na člověka. Více jak polovina Čechů pije alkohol alespoň jednou za dva týdny a čtvrtina jednou měsíčně. „Je to kulturní droga typická pro naše prostředí. Je to něco, s čím se naše společnost naučila postupně sžívat,“ okomentoval Miovský.

Do kategorie rizikového pití spadá podle Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu sedm až devět procent populace, dalších osm až deset spadá do kategorie škodlivé konzumace. Nejrizikovější skupinou jsou lidé od 45 do 54 let.

Odborníci ale upozorňují, že skutečná čísla mohou být vyšší. Část lidí, kteří problém s alkoholem mají, si o pomoc neřekne. „Prevalenční odhad je mezi třemi a třemi a půl miliony lidí, kteří by potřebovali minimálně krátkou intervenci,“ řekl Miovský. Dodal, že specializovanou péči by potřebovaly řádově stovky tisíc lidí v Česku.

Objem ambulantní péče na Klinice adiktologie ve VFN vzrostl v předchozích dvou letech téměř o 25 procent. Podle Miovského tak dosáhl nejvyšší hodnoty za dobu existence kliniky, lékaři přitom za tu dobu léčili 469 mužů a 544 žen.

Jak často pijete alkohol? celkem hlasů: 96 Denně 33 %(32 hlasů) Aspoň jednou týdně 40 %(38 hlasů) Jednou za dva týdny 4 %(4 hlasy) Jednou měsíčně 3 %(3 hlasy) Méně často 8 %(8 hlasů) Vůbec 11 %(11 hlasů)

Opomíjenou skupinou, kterou trápí nadměrná konzumace alkoholu, jsou navíc podle Miovského také senioři. „Nemáme žádný segment gerontoadiktologie, přitom lidí, kteří jsou v seniorní populaci a potřebovali by intervenci, je čtyřikrát víc než dětské populace,“ sdělil.

Celková spotřeba alkoholu sice v období covidu klesla v celé populaci, opět se ale vrací na původní hodnoty. Podle adiktologa Benjamina Petruželky z Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol se velká část Čechů nachází v jedné z rizikových kategorií.

Větší riziko spojené s nadměrným pitím hrozí mužům, u žen ale konzumace alkoholu v posledních letech vzrostla více. Covidová pandemie s sebou přinesla také plošné zhoršení duševního zdraví dětí a dospívajících, u nichž konzumace alkoholu také roste.

„Přijatelnost užívání alkoholu se v posledních zhruba deseti letech zásadně nezměnila, takže máme před sebou ještě hodně práce,“ uvedl Petruželka s tím, že se zvýšila také přijatelnost pravidelného užívání alkoholu oproti občasnému.

Odpovědnost za léčbu má mít pacient

Doba léčby závislosti na alkoholu se pohybuje mezi třemi až čtyřmi měsíci, podle odborníků je ale nutné brát v potaz, že každý pacient má jiné potřeby. „Potřebujeme individualizovat péči. Je potřeba o tom uvažovat tak, že lidé přichází v tak odlišných stádiích problému s tak odlišnými potřebami, že není udržitelné mít dlouhodobě jeden model péče,“ řekl Miovský.

Důležitý je i samotný vztah zdravotníků k pacientovi. „Naše programy byly velmi drsné, jsou tím pověstné. Snažíme se posílit partnerský prvek. Pacient k nám přichází jako někdo, kdo se podílí na nastavení své léčby,“ vysvětlil Miovský. Ambicí lékařů je tak přenést část odpovědnosti za léčbu na pacienta.

„Velkou bolestí našeho oboru je specializovaná ambulantní péče,“ řekl Miovský. Klinika adiktologie VFN loni spustila reorganizaci a úpravu lůžkových provozů. Nově začleňuje flexibilní model komplexní péče. Podle Miovského jsou potřeba tři základní režimy, a to v závislosti na stavu a potřebách pacienta.

„Pro nejtěžší a nestabilní pacienty máme zajištěné také podpůrné programy a krizový postup v případě předčasného ukončení programu, včetně připravovaného provozu Centra duševního zdraví pro adiktologické pacienty,“ popsal Miovský. „Naším úkolem v centru Prahy je být diagnostickým pracovištěm, které poskytuje rychlou flexibilní léčbu,“ dodal.

Až desítky milionů na léčbu

Péče o pacienta v ambulantní části vyjde na zhruba stovky tisíc korun, a to v případě, že na léčbu správně reaguje. U složitějších případů, kdy dochází k opakované lůžkové a ambulantní léčbě, cena roste. Pokud se navíc přidá další onemocnění, jako je například žloutenka typu C, může být celková částka v jednotkách milionů.

Pro chronické pití alkoholu je podle lékařů typická kombinace cukrovky 2. typu a neuropatie, v takových případech se léčba může vyšplhat na desítky milionů. Lékaři přitom podle Miovského i u nejtěžších případů dosahují čtyřicetiprocentní úspěšnosti.

„Víme, že prevence se vyplácí. Jedna koruna do ní investovaná se vrací desetkrát,“ řekl vedoucí Expertního adiktologického centra VFN v Praze Roman Gabrhelík s tím, že prevence ušetří budoucí náklady na zdravotní péči, sociální služby, ušlou produktivitu či související kriminalitu. Klíčová je podle něj také spolupráce škol a rodin.

„Máme preventivní intervence, máme znalosti o tom, co říkat, co by měly klíčové zprávy obsahovat. Informace ale nejsou všeobecně dostupné,“ uvedl Gabrhelík.

S posílením prevence pomůže podle odborníků začlenění adiktologického screeningu do výuky všeobecného lékařství. Praktičtí lékaři či zdravotní sestry by se tak měli pacientů ptát na užívání alkoholu a umět zachytit potenciálně rizikové pití. V takových případech by měli pacientům poskytnout zpětnou vazbu a navrhnout řešení.

V současnosti existují například online kurzy prevence pro praktické lékaře pro děti a dorost i pro zdravotní sestry, do budoucna by měl vzniknout také kurz pro praktické lékaře pro dospělé.