„A pak že jsou sociální sítě jen zlo. Nebýt Instagramu, Twitteru či Facebooku, nadávali by mi do plešounů a kdo ví, co ještě. Vyjít ven by byla sebevražda,“ svěřil se pro Lidovky.cz sedmadvacetilý Petr, kterému lékaři před pár měsíci diagnostikovali alopecii. Autoimunitní onemocnění, které pro mnohé končí ztrátou nejen vlasů, ale až veškerého tělesného ochlupení, řasy a obočí nevyjímaje. Donedávna naprosto neznámá nemoc dnes plní internet a přiznává se k ní kdejaká celebrita.