Intoxikované dítě, lysohlávky. Praktiky na alternativní škole vyšetřuje policie

Škola na Jindřichohradecku vyučuje podle alternativních principů s důrazem na důvěru, respekt či samostatnost. Zázemí pro výuku žáků ale není podle někdejší učitelky ideální. „V místnosti byl bordel a zima. Se skupinou dětí jsme seděli na špinavém koberci,“ popsala pro CNN Prima News bývalá zaměstnankyně.

Ta začala o situaci ve vzdělávacím zařízení mluvit po nedávném zásahu záchranářů. „Můžu potvrdit, že jsme 28. února zasahovali a odváželi jednu intoxikovanou osobu do nemocnice,“ sdělila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

„Dozvěděli jsme se, že se předávkoval risperidonem, lékem na schizofrenii, který nikdo z rodiny nemá předepsaný. Působil, jako by byl opilý, a vykazoval známky toho, že není v pořádku,“ sdělila dále bývalá zaměstnankyně.

Pro iDNES.cz zásah záchranářů potvrdil také ředitel školy, jednalo se o jeho nevlastního syna. „Máme k dispozici jeho lékařskou zprávu, kde je otrava vyloučená. Popisované léky by mu ani tuhle reakci nemohly způsobit,“ ohradil se ředitel s tím, že chlapec je po ošetření v pořádku.

„Po třech dnech věc spontánně odezněla. V lékařské zprávě se našly akorát rezidua těch léků, které mu podali lékaři,“ řekl.

Jedná z pomsty, míní ředitel

Někdejší pracovnice v televizní reportáži popsala i další zarážející situaci. „Čtyřletý chlapec tam na zápraží žmolil lysohlávku,“ uvedla.

„Lysohlávky nepoznám, ale myslím si, že sáček s houbami v reportáži byl účelově přinesený. Zjišťoval jsem si, jaké potřebují podmínky, a u nás na dvoře to růst nemůže,“ řekl ředitel.

Podle něj se bývalá zaměstnankyně škole mstí. Z pracoviště odešla po tom, co po ní vedení požadovalo doplnění pedagogického vzdělání. „Snažíme se přijít na to, co ji k těm pomluvám vedlo. Z mého pohledu je to vykonstruované osočení, jedná z pomsty. Je to absurdní,“ dodal ředitel.

Případem se nyní zabývají jihočeští kriminalisté. „Víme o tom, vyšetřování je teprve na začátku,“ sdělila mluvčí jindřichohradeckých policistů Věra Mžiková.