„Současná legislativa zásilkový výdej léků na předpis neumožňuje a tato pravidla nelze obcházet ani prostřednictvím plné moci nebo označením služby jako asistovaný výdej,“ uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).
Firma v reakci na stanovisko ministerstva uvedla, že nejde o klasický zásilkový výdej a je připravená s příslušnými institucemi vést odbornou debatu.
Pokud podle ministerstva Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) při kontrole prokáže porušení zákona, může přistoupit i k uložení sankcí. Podle zákona o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje jen léky bez lékařského předpisu, za jeho porušení hrozí pokuta až dva miliony korun.
Také podle České lékárnické komory zásilkový výdej léků nedovoluje současná legislativa. Lékárníci zásilkový výdej kritizují, v zahraničí podle komory vedlo k zavírání lékáren nebo nutnosti jejich finanční podpory od státu. Upozorňují také na vyšší riziko neodhalených lékových chyb.
„Pokud se potvrdí, že se na nezákonném zacházení s léčivými přípravky podílí člen komory, bude se věcí zabývat revizní komise České lékarnické komory. Ta posoudí, zda není na místě zahájit disciplinární řízení,“ uvedla komora v tiskové zprávě.
Lék na předpis není běžné zboží, varuje komora
Podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse není lék na předpis běžné zboží. „Osobní kontrola farmaceuta při výdeji je pojistkou, díky které lékárníci každý rok zachytí velké množství chyb na receptech, od špatné lékové formy až po nebezpečné kombinace léků. Podle projektu sledování lékových chyb jich může být ročně až milion,“ řekl Krebs. Podle něho zákon dnes výdej léků na recept do výdejních boxů neumožňuje a pacienti mají právo na to, aby se pravidla, která chrání jejich zdraví, dodržovala.
„Asistovaný výdej léků na předpis realizujeme v souladu s platnou legislativou, kdy k výdeji léků dochází přímo v naší lékárně v její provozní době farmaceutem,“ uvedla k tomu mluvčí Alzy.
Farmaceut podle ní lék vydá stejně jako při běžném výdeji v lékárně konkrétní fyzické osobě a na krabičku uvede doporučené dávkování. Lékárník může pacienta kontaktovat, případně se telefonicky na lékárnu může obrátit zákazník Alzy.
„V první fázi bude služba dostupná pro vybranou skupinu zákazníků. Zákazníci si tak mohou své léky vyzvednout kdykoliv v určené termo-monitorované schránce v jednom z více než 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí,“ uvedla Alza v tiskové zprávě. Kdy službu spustí, firma nesdělila.
Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého elektronického receptu a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu. Vhodnost takového postupu podle ní posoudí lékárník.
„Nepůjde automaticky o všechny léky ani o službu, která by byla vhodná pro každý recept,“ doplnila Čeřovská. Podle ní lékárník posoudí vhodnost asistovaného výdeje pro každého pacienta.
Ministerstvo připravilo novelu zákona
Proti postupu Alzy při výdeji léků na předpis se vymezila společnost Lékárna.cz. Také usiluje o výdej léků na recept, ale začne s tím, až to umožní zákon.
„Jakékoli zpřístupnění léků na předpis v online prostředí musí probíhat jednoznačně v mezích platné legislativy se zárukou bezpečnosti, kvality a dostupnosti. S myšlenkou výdeje léků na předpis v České republice přišla Lékárna.cz již v roce 2012. Od té doby se snažíme tento způsob výdeje definovat a komunikovat o něm s ministerstvem zdravotnictví, zdravotníky, pacienty i zdravotními pojišťovnami,“ sdělil pro iDNES.cz Ivan Procházka, vedoucí lékárník Lékárna.cz.
Online výdej léků na recept vnímá jako logický a potřebný krok, který zlepší dostupnost péče především pro seniory, chronicky nemocné a pacienty se sníženou mobilitou. „Moderní technologie však nikdy nesmějí jít na úkor bezpečí nemocného ani potlačovat odbornou roli lékárníka. Lékárenská péče není pouhá logistika krabiček, ale odborná služba, jejíž součástí je i vysvětlování a kontrola předepsaných léčiv. Už dnes nastavujeme vysoké standardy online poradenství a stejnou úroveň péče chceme garantovat i při online výdeji přípravků na recept,“ vysvětlil Procházka.
Ministerstvo zdravotnictví chce možnost zasílat léky do výdejních boxů do budoucna umožnit. „Právě proto jsme připravili novelu zákona, která zásilkový výdej léků na předpis za jasně stanovených podmínek umožní,“ podotkl Vojtěch. Novela zákona je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení, které končí 30. října.