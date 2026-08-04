Konec amalgámu se v Česku plánoval dlouho. V první vlně dostali zubaři zákaz používat tento druh výplní u dětí do 18 let. Od 1. července 2026 se zákaz rozšířil i na dospělé pacienty. Důvodem je obsah toxické rtuti.
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Jak škodí amalgámové plomby?
Amalgámové výplně jsou tvořené slitinou obsahující až 50 procent rtuti. Jde o toxický kov, který může být potenciálně nebezpečný pro organismus. Jak upozornila mluvčí České stomatologické komory Karolina Slavíčková, důvody zákazu nejsou medicínské, ale enviromentální.
Podívejte se, jak se na konec amalgámových plomb dívá šéf stomatologické komory Roman Šmucler:
Kdy se mohou používat amalgámové výplně?
Amalgámové plomby smějí od 1. července 2026 používat stomatologové jen ve zcela výjimečných případech, kdy je k tomu zdravotní důvod na straně pacienta. „Tyto specifické zdravotní potřeby zahrnují nejen alergie, ale například i neurodegenerativní, nebo záchvatovitá onemocnění,“ vysvětlila redakci Slavíčková.
Mám amalgámovou výplň, musím si ji nechat odstranit?
Zákaz amalgámových plomb neznamená, že by si pacienti museli nechat odstranit již hotové amalgámové výplně. Mnoho zubních lékařů však doporučuje každému, kdo takové plomby má, přistoupit postupně k jejich výměně za modernější materiály. Důvodem jsou časté netěsnosti. „Je to jako mít mezi zuby hřebík – dochází k oxidaci a postupnému poškození okolních tkání,“ uvádějí například lékaři z pražské ordinace Mod Dental.
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Jaké plomby jsou od roku 2026 hrazené?
Po konci amalgámu se lidé častěji zajímají o to, zda existují jiné, pojišťovnou plně hrazené varianty pro výplně zubů. Odpověď záleží na věku.
- Do 18 let věku jsou hrazené všechny plomby. „Pokud jde o úhrady výplní od roku 2026, zdravotní pojišťovna u pojištěnců do 18 let zaplatí zubnímu lékaři celou cenu výplně, a to u všech zubů a bez ohledu na použitý materiál výplně,“ uvedla Slavíčková. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová upřesnila, že hrazené jsou jako fotokompozitní bílé výplně, tak vrstvené fotokompozitní výplně a dále ty z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu.
- Jiná situace je u lidí nad 18 let. Jen některé výplně jsou zcela hrazené, na další pojišťovna přispívá, ale pacient musí cenu doplatit. Problém je v tom, žen ne všechny plně hrazené typy plomb se dají použít u všech kazů.
|Způsob úhrady
|Typ výplně
|Použití
|Plně hrazené
|Nevrstvená fotokompozitní výplň
|Na malé a dobře dostupné kazy
|Z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu
|Nehodí se na přední zuby (kvůli barevnému odstínu) a na místa s velkou zátěží (žvýkací plochy stoliček)
|Částečně hrazené (900 Kč)
|Vrstvená fotokompozitní výplň
|Velmi kvalitní, odolná a estetická bílá výplň, která se hodí i pro přední zuby.
Vrstvená fotokompozitní výplň, která je odolná, zvládne vysokou zátěž a je i nenápadná, není plně hrazenou variantou. Přesto na ní pojišťovna přispívá, a to částkou 900 Kč. Zbytek si ale musí pacient uhradit sám.
Kolik to bude, záleží na každé zubní ordinaci. Zubaři jsou zde svázáni pouze tak zvaným věcným usměrněním dle zákona, Česká stomatologická komora nevydává žádný centrální ceník, jímž by se museli řídit. Ceny se proto výrazně liší podle technologie i například regionu a pohybují se v rozpětí od vyšších stovek po několik tisíc korun.
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Podle zkušeností stomatologů se však většina kazů dá řešit plně hrazenými variantami. „Nedá se očekávat, že by případy, kdy pojištěnci nebude možno zhotovit plně hrazenou výplň, byly časté,“ uvedla mluvčí komory.
Omezení pro hrazené plomby
Plomby pojišťovna proplácí na každém stálém zubu jednou za dva roky. „Pokud by pojištěnec potřeboval na stejném zubu zhotovit další výplň (plně i částečně hrazenou) dříve než za dva roky, musí si ji celou uhradit ze svých prostředků,“ vysvětlila mluvčí VZP Plívová. Výjimkou jsou pouze takové případy, jako zvýšená kazivost při celkovém závažném onemocnění nebo plomba provedená po plně hrazeném ošetření kanálků.