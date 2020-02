České zastoupení při EU čeká po roce změna. Velvyslance Dürra by mohla nahradit diplomatka Chatardová

PRAHA Pod šéfem Stálého zastoupení České republiky při EU Jakubem Dürrem se houpe křeslo. Přestože velvyslanec nastoupil do vysoké bruselské funkce teprve před rokem, Černínský palác ho bude muset vyměnit. Lidovým novinám to potvrdily nezávisle na sobě dva diplomatické zdroje. Nahradit by ho mohla diplomatka Marie Chatardová, která v současné době působí v New Yorku jako stálá představitelka ČR při OSN.

„Odvolání pana Dürra je na spadnutí. Kritizoval například premiérův scénář českého předsednictví v EU, rovněž neschvaloval příliš těsné vazby s Maďarskem a Polskem,“ řekl LN zdroj.



O „odsunutí“ Dürra se spekulovalo již na sklonku loňského roku, zbrzdily to ale personálie. „Nedá se moc riskovat, nový velvyslanec by měl ve funkci zůstat po celou dobu českého předsednictví v EU,“ dodal zdroj s tím, že kromě Chatardové byla ve hře i státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Ta je ale klíčovou osobou pro koordinaci příprav předsednictví na úřadu vlády. Bruselská karta tak logicky padla na Chatardovou, jež má podporu vlády i prezidenta. „Pan prezident bere paní Chatardovou jako dobrou velvyslankyni a patrně by ji na novém postu podpořil,“ řekl LN dobře informovaný zdroj.

Diplomatka Marie Chatardová.

Ministerstvo zahraničí zatím zvěsti o výměně na prestižním postu nepotvrdilo, musejí ještě proběhnout schůzky na nejvyšších úrovních, kde se bude celá situace řádně projednávat. „Jedná se skutečně o pouhé spekulace. Pan velvyslanec Jakub Dürr nastoupil do funkce vedoucího stálého zastoupení ČR při EU v září 2018 a odvádí skvělou práci. Standardní plán střídání proto počítá se změnou v roce 2022. K odvolání velvyslanců dochází jen výjimečně,“ řekla LN mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová.

Podle zdrojů LN by ale k výměně mělo dojít mnohem dřív, celý proces nicméně může trvat několik měsíců. Samotné Chatardové končí současná mise v USA oficiálně v létě, do té doby se patrně do Bruselu nepřesune. Pokud by Dürr skončil ještě před létem, dočasně by ho mohl zastupoval někdo z úřadu.

Velvyslanec při EU je klíčovou postavou příprav druhého českého předsednictví v Radě EU, které je naplánováno na druhou polovinu roku 2022. Vláda v říjnu podpořila plán premiéra Andreje Babiše (ANO) na co nejnižší výdaje, tedy na zhruba 1,24 miliardy korun.

Francouzská spojka

Letitá diplomatka Chatardová má s ambasadorským křeslem nemalé zkušenosti. Před postem v OSN působila jako velvyslankyně ve Francii a ve Švédsku. Evropskou agendou se zabývala i na půdě MZV coby vedoucí oddělení odboru koordinace vztahů s Evropskou unií.

Ani Dürr ale nebyl v evropské problematice žádným nováčkem. Vystudovaný politolog se zpočátku věnoval spíš akademické kariéře, do státních služeb vstoupil v roce 2008 na pozici náměstka pro evropské záležitosti na ministerstvu školství. Od srpna 2011 do května 2016 byl zástupcem stálého představitele ČR při Evropské unii a od června 2016 do září 2018 náměstkem pro řízení evropské sekce na MZV. Na postu velvyslance ČR při Evropské unii vystřídal Martina Povejšila.