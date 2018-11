NYT: Americké a české vojáky vyšetřují kvůli smrti zmláceného Afghánce, který zastřelil psovoda Procházku

WASHINGTON/PRAHA Američtí a čeští vojáci jsou vyšetřováni kvůli smrti afghánského vojáka, který 22. října spustil střelbu na základně Šindánd v provincii Herát. Její obětí se stal český psovod Tomáš Procházka. Afghánec Wahidullah Chán byl poté během zajetí zmlácen a krátce nato zemřel, píše deník New York Times.

Wahidullah Chán byl obviněn ze střelby na základně Šindánd, jednoho ze čtyř útoků „zevnitř“ na vojáky NATO letos v Afghánistánu.

Nejmenovaný americký důstojník podle NY Times řekl, že jeden tým z jednotky 7th Special Forces Group byl z Afghánistánu v rámci vyšetřování odvelen. Tento tým měl pomáhat přesunout Chána k českým vojákům. Podle deníku není zatím jasné, zda se na bití Afghánce nějaký Američan podílel.

Češi podíl na Chánově smrti odmítají

Plukovník Dave Butler, mluvčí americké mise v Afghánistánu, potvrdil vyšetřování, odmítl však sdělit podrobnosti. V prohlášení uvedl, že armáda událost vyšetří a případné viníky potrestá.



Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek deníku napsal, že armáda rozhodně odmítá obvinění, že by se čeští vojáci podíleli na Chánově smrti. „Probíhá standardní vyšetřování ohledně útoku na základně, do kterého jsou zapojeny všechny zúčastněné strany.“

Devatenáctiletý afghánský voják Chán podle obvinění spustil 22. října 2018 palbu na skupinku českých vojáků. Zabil psovoda Procházku a dva další Čechy zranil. Podle jednoho z afghánských představitelů během několika hodin Chána vzali „západní vojáci“ do vazby. Když byl okolo půlnoci Chán předán afghánské armádě, byl zmlácený a v bezvědomí. Krátce nato zemřel.

„Ten voják zemřel na následky mučení“

Wakil Ahmad Karochi - člen provinční rady v Herátu - neví, zda Chána zmlátili Američané nebo Češi. „Zatím víme, že ten voják zemřel na následky mučení. Předtím, než byl předán afghánským silám, byl zmlácen,“ řekl podle NY Times Karochi.

Snímek mrtvého vojáka předala deníku Chánova rodina. NY Times nechal fotku prozkoumat Jamese Gilla, hlavního patologa státu Connecticut. Snímek podle něj ukazuje vážné zranění z úderů velké síly na Chánově obličeji a hlavě.



„Když jsme ho omyli, neměl žádné střelné zranění, ale celé jeho tělo bylo potlučené,“ řekl Chánův otec Sajíd Rahman.

Chán byl podle rodiny v afghánské armádě okolo 13 měsíců. Předtím po vychození střední školy pomáhal na farmě v oblasti Kot v provincii Nangarhar - jezdil s traktorem. Poté, co Kot málem dobyla teroristická organizace Islámský stát, rozhodl se Chán vstoupit do armády. Byl dokonce vybrán do elitního komanda.



Rodina se o jeho smrti dozvěděla, když jeden příbuzný spatřil jeho fotku na sociálních sítích. „Nikdo nám neřekl, co se stalo,“ sdělil bratr Hajaturahman Chán. „Nikdo nám neřekl, kdo ho zadržel, ani kdo ho předal cizincům.“



Útok zevnitř přišel jen pár dní poté, co afghánský strážce v paláci v Kandaháru zavraždil policejního generála Abdula Raziqa, amerického spojence a pro mnoho Afghánců národního hrdinu. Střelbě jen těsně unikl generál Austin Miller, jeden z nejvyšších amerických velitelů v zemi.

Na vojenské letiště Praha Kbely přiletěl vojenský speciál s ostatky vojáka Tomáše Procházky.

Podle zdroje z bezpečnostních služeb z Kábulu afghánská vláda o Chánovi uvažovala jako o infiltrátorovi z řad Talibánu. Spekuluje se však také o tom, že střelbě na základně Šindánd předcházela hádka. Chánova rodina napojení na Talibán odmítá.

Útoky zevnitř

Útoky zevnitř jsou velkým problémem afghánské mise. Svého vrcholu dosáhly v roce 2012, kdy 15 % všech zabitých či zraněných koaličních vojáků bylo po útocích afghánských vojáků.

Obě strany jsou papírově blízcí spojenci, ale jednotky NATO často na setkání s afghánskými jednotkami nosí zbraně a neprůstřelné vesty.



Česká armáda má v Afghánistánu okolo 250 vojáků, kteří se v poslední době stali cílem útoků. Týden před střelbou na základně Šindánd bylo po výbuchu zraněno několik Čechů v autě. V srpnu sebevražedný útočník zabil tři české vojáky u základny Bagrám.



Američanů je v Afghánistánu okolo 15 000. Většina z nich je v roli poradců za frontovými liniemi. Ale speciální jednotky, jako pro Chánovu smrt vyšetřovaný tým ze 7th Special Forces Group, často bojuje po boku afghánských vojáků proti Talibánu a dalším ozbrojencům.