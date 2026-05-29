Američan izolovaný na Bulovce s podezřením na ebolu příznaky nadále nevykazuje

  17:22aktualizováno  17:22
Americký lékař ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu jednadvacetidenní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. USA v současné době řeší, kde izolovat své občany, kteří přišli tak jako tento lékař do kontaktu s někým nakaženým.
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Původní záměr postavit karanténní centrum v Keni dnes odmítl tamní soud. Před převozem do USA měli Američané podle Reuters pobývat ještě v blíže neurčené třetí zemi.

ČR podle mluvčí ministerstva Nadi Chattové žádnou další žádost o pobyt někoho takového nemá. „Kapacity specializovaného pracoviště si primárně držíme pro naše občany a primárně pro mimořádné situace, kdy je potřeba rychle reagovat v zájmu veřejného zdraví,“ sdělila mluvčí MZd. Zda bude situace jiná po propuštění amerického pacienta, neuvedla.

Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

