Původní záměr postavit karanténní centrum v Keni dnes odmítl tamní soud. Před převozem do USA měli Američané podle Reuters pobývat ještě v blíže neurčené třetí zemi.
ČR podle mluvčí ministerstva Nadi Chattové žádnou další žádost o pobyt někoho takového nemá. „Kapacity specializovaného pracoviště si primárně držíme pro naše občany a primárně pro mimořádné situace, kdy je potřeba rychle reagovat v zájmu veřejného zdraví,“ sdělila mluvčí MZd. Zda bude situace jiná po propuštění amerického pacienta, neuvedla.
Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
21. května 2026