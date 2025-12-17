Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Autor: ,
  7:10
Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu vyjádřil přesvědčení, že společně s novým ministerským předsedou dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky.
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého premiéra Andreje Babiše s manželkou Monikou. | foto: iDNES.cz

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...
9 fotografií

Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí, šéf hnutí ANO se do čela vlády vrátil po čtyřech letech.

„Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem České republiky,“ napsal prezident Spojených států.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

It is great to see Andrej Babis appointed again as Prime Minister of the Czech Republic. Together, we will once again achieve Great Success on Defense, Energy, and Illegal Immigration � Just as we have done during our First Terms in Office. Andrej knows how to get Deals done, and I expected incredible things from him, including on F-35s. Congratulations Andrej!

17. prosince 2025 v 1:19, příspěvek archivován: 17. prosince 2025 v 6:53

„Společně opět dosáhneme velkého úspěchu v oblasti obrany, energetiky a nelegální imigrace - stejně jako tomu bylo během našeho prvního funkčního období,“ uvedl Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021. Do Bílého domu se vrátil letos v lednu.

Babiš byl českým premiérem v letech 2017 až 2021. V březnu 2019 přijal Trump ministerského předsedu Babiše v Bílém domě.

Trump od Babiše očekává fantastické věci

Americký prezident nyní na sociální síti také uvedl, že od Babiše očekává fantastické věci. „Včetně F-35. Gratuluji, Andreji,“ doplnil šéf Bílého domu.

Předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy rozhodla v roce 2023 o nákupu 24 amerických letounů F-35, tehdejší opozice v čele s ANO to opakovaně kritizovala.

Hnutí ANO ve volebním programu slibovalo přehodnocení nákladných armádních nákupů, jako právě stíhaček F-35. Místopředseda ANO Karel Havlíček ale letos v listopadu uvedl, že nákup F-35 je rozhodnutá záležitost.

„Česká republika má závazek vůči Spojeným státům a závazky se musí plnit,“ řekl Havlíček. Dodal, že je třeba udělat vše pro co největší zapojení českých firem.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Světový pohár v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: Kdy jedou Češi a kde sledovat závody

Jonáš Mareček v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

Trump oznámil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Donald Trump (30. listopadu 2025)

Macinkovi volal jeho izraelský kolega Saar, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....

Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Evropské rady António...

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií přijal v Bílém domě českého...

Vánoční prázdniny 2025: Žáci a studenti si letos užijí nejdelší volno, jaké mohou

Vánoce, dárky - ilustrační foto.

V Praze v lednu skončí výjimka pro elektro i hybridy. Za parkování budou platit

Symbolem nového systému parkingu v Jihlavě jsou modré čáry, vymezující zóny s...

Staří bílí muži

PODCAST: Evropa musí myslet i na útok, ale povinnou vojnu bych nezaváděl, říká Pojar

Hostem podcastu Staří bílí muži byl Tomáš Pojar.

Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Sešli se ombudsmani Ukrajiny a Ruska. Do napadené země se vrátilo 60 jejích občanů

Ukrajinský ombudsman Ombudsman Dmytro Lubinec při jednání s ruskou ombudsmankou...

Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.