Zemřel veterán George Thompson, který osvobozoval Plzeň. Město uspořádá pietu

„U památníku Díky, Ameriko! se v pondělí 15. července od 09:30 hodin uskuteční pietní akt za účasti primátora města Romana Zarzyckého, květiny město položí také v Husově ulici u památníku 16. obrněné divize armády Spojených států amerických, jejímž členem George Thompson byl,“ uvedla.

Na budově radnice na náměstí Republiky zavlají americká a česká vlajka, které doplní černý prapor. V mázhauzu radnice bude umístěna kondolenční kniha, do níž mohou lidé vepsat slova posledního rozloučení a útěchy pro rodinu.

„Pamatujte, svoboda není zadarmo a je pouze pro statečné,“ říkával vždy na oslavách konce války George Thompson, jenž Plzeň označil za svůj druhý domov. Narodil se 1. října 1924 na farmě poblíž malého městečka v Kansasu. Do armády se zapsal jako dobrovolník v 19 letech. Po výcviku nastoupil k 16. obrněné divizi. Jeho cesta do Československa vedla přes Francii a Německo. Dne 6. května 1945 se podílel na osvobození Nýřan, poté Plzně, z níž vojáci pokračovali přes Mariánské Lázně zpět do německého Řezna.

Poprvé se do Československa vrátil v roce 1991. Od té doby býval pravidelným účastníkem Slavností svobody v Plzni. „Neznám jinou zemi, v níž si lidé své svobody váží více než Češi,“ říkával pravidelně Thompson.

Letošní čtyřdenní květnové Slavnosti svobody se konaly letos už podruhé bez přítomnosti veteránů. Do Plzně ale přijelo asi 30 jejich potomků, kteří se zapojili do vojenského, historického i kulturního programu. Apelovali na to, aby členské státy Severoatlantické aliance držely spolu víc než dřív. Společně tak mohou dosáhnout toho, že Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu, se nedostane nikam dál, řekl 3. května například vnuk veterána Earla Ingrama, major Chris Ingram, který je vojenským stratégem americké armády v Evropě a žije v německém Kaiserslauternu.