Samopaly, minomety i vzácný rekordman. Lidé odevzdali na policii téměř šest tisíc zbraní

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  15:08
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Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...

Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku karabina Volkssturmu VG-45. (7. července 2026) | foto: X: Policie ČR

Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. . Na...
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více...
83 fotografií
Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety, informovala mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. Zajímavých kousků je spoustu, například nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri.

Lidé mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo od ledna do konce června. Nejvíce zbraní letos podle Brodské odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.

Mezi zajímavé či cenné odevzdané zbraně patřil například pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů odevzdaný v Českých Budějovicích nebo nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri v Moravskoslezském kraji, která byla vyvinuta v Rakousku v roce 1910 a vyrobeno jí bylo přibližně tisíc kusů.

Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku karabina Volkssturmu VG-45. (7. července 2026)
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku protitankový kanon. (7. července 2026)
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. Více jich přinesla pouze zbraňová amnestie v roce 2014. Na snímku protitankový kanon. (7. července 2026)
Lidé během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali 5 918 kusů zbraní. . Na snímku minomet M 32 ráže 81 mm. (7. července 2026)
83 fotografií

Mezi odevzdanými předměty v Moravskoslezském kraji byly dále také mimořádně vzácné sběratelské kusy, například německá puška VG 2, jichž je v centrálním registru zbraní evidováno pouze třináct exemplářů, samopal MP28.II, který je v registru jediný, nebo československý pevnostní protitankový kanon.

Letošní amnestie byla vyhlášena na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem, který nabyl účinnosti na začátku roku a mimo jiné přinesl změnu kategorií zbraní či digitalizaci zbrojních oprávnění.

Lidé mohli zbraň buď odevzdat, nebo požádat o její zaregistrování, pokud taková zbraň nebyla použitá ke spáchání trestného činu a měli k ní odpovídající oprávnění.

Podle Brodské zatím u žádné zbraně nebyla prokázána souvislost se spácháním trestného činu.

„U 68 zbraní však stále probíhá prověřování, zda se nejedná o zbraně vedené v pátrání. Zejména u zahraničních zbraní je nutné ověřit, zda skutečně odpovídají evidovaným údajům a jedná se o totožné kusy,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena pětkrát, více zbraní než letos lidé odevzdali podle Brodské pouze v roce 2009.

V roce 1996 lidé odevzdali 3704 zbraní, v roce 2003 to bylo 4192 zbraní, o šest let později 7897 zbraní. V roce 2014 lidé na policejní služebny přinesli 5877 zbraní a před pěti lety 3820 zbraní.

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