Prodej Explosie? Jen za peníze to nejde, musíme být místem výroby, míní experti

Autor: ,
  18:11aktualizováno  18:11
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pokud stát zvažuje prodej pardubického výrobce výbušnin a střelivin Explosie, musí zajistit, aby se výroba i po změně majitele nadále rozvíjela a nepřemístila se i s know-how mimo Česko. Shodli se na tom experti na bezpečnost. Bez střelného prachu ČR nevyrobí ani jeden náboj, uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek.
Areál Synthesie v Semtíně

Areál Synthesie v Semtíně | foto: Profimedia.cz

Nový výrobek sloužící k likvidaci podezřelých zavazadel.
Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO)...
Policisté před areálem chemičky Explosia v Pardubicích-Semtíně. (20. dubna 2011)
Při požáru budovy v pardubické Explosie, kde se vyrábí střelný prach, se těžce...
10 fotografií

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek po návštěvě státního podniku řekl, že stát prodej Explosie zvažuje a že jediným kritériem bude cena.

Podle analytika Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by bylo načasování prodeje Explosie v tuto chvíli ideální. „Válka na Ukrajině trvá čtyři roky a chybí jí munice a k tomu evropské armády budou doplňovat zásoby střeliva,“ vysvětlil.

Naopak podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky by takto strategicky významná firma měla zůstat v rukou státu, právě i kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě. „Nemůžeme se dívat jenom na cenu. Je potřeba se dívat na to, kdo by se o takovou prosperující a strategickou firmu zajímal,“ uvedl. Podle něho by bylo preferované, aby to byl někdo z domácích podniků. V minulosti projevila zájem o koupi Explosie například zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG).

Bříza zase připomněl, že Explosia se nachází v pardubickém areálu Semtín, kde sídlí i chemické závody Synthesia, kterou od skupiny Kaprain koupila v minulém roce zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ). Obě továrny spolu sdílí mnoho společných prvků kritické soustavy včetně dodavatelsko-odběratelského řetězce.

„Explosia je do jisté míry závislá na Synthesii, protože ta vyrábí nitrocelulózu, a to je také specifický produkt, který se nevyrábí všude,“ vysvětlil. Výroba v továrnách Explosie a Synthesie je tak podle něho zásadně propojena.

Podobně jako Hynek se tak Bříza domnívá, že součástí smlouvy o prodeji bude, že výroba zůstane v ČR. „Know-how Explosie je do jisté míry unikátní,“ řekl a jako příklad zmínil plastickou výbušninu semtex, kterou koncem 50. let vytvořil její výzkumný tým a která se stala jedním z nejznámějších českých výrobků ve světě. Havlíček pardubického výrobce výbušnin označil za perlu českého obranného průmyslu a uvedl, že její know-how je unikátní i v evropském měřítku.

Stát má podle Hynka různé nástroje, jak garantovat dohled nad touto firmou. „Dokážu si představit, že stát si v ní nechá něco jako zlatou akcii, čímž by kontroloval veškerá strategická rozhodnutí ve výrobě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.