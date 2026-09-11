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Dnes je poslední den. Umírající zakladatel projektu Anděl pro vás se loučil na sítích

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  22:57
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Projekt Anděl pro vás. | foto: Anděl pro vás

Umírající zakladatel dobročinného projektu na podporu nemocných bojujících s onkologickým onemocněním Anděl pro vás Michal Kvasnička se na sociální síti X obrátil na své sledující se vzkazem na rozloučenou. Kvasnička poslední čtyři roky sám bojuje s rakovinou.

„Dnes je poslední den. Víc už nemám sílu psát. Děkuji vám všem za tu cestu, myslete na mě, myslete na moji rodinu, na Anděla pro Vás a dělejte aspoň trochu dobra. Sbohem děcka,“ vzkázal ve svém příspěvku na síti X.

Michal Kvasnička coby zakladatel charitativního projektu Anděl pro vás poslední čtyři roky bojuje s rakovinou a poslední dny je v paliativní péči. O svých dlouhodobých zdravotních potížích mluvil na sociálních sítích. Na konci srpna informoval, že se jeho stav rychle zhoršil.

Příspěvek vyvolal v komentářích vlnu solidarity. Lidé vyjádřili podporu a sílu rodině i samotnému Kvasničkovi, mezi nimi byly i známé osobnosti. „Nic z toho dobrého, co jste udělal, nezmizí. Zůstane to v srdcích a myslích nás,“ napsala senátorka Miroslava Němcová a poděkovala Kvasničkovi za všechno.

„Váš příběh blízkosti druhým má mnoho pokračovatelů. To je Váš krásný dar, který přetrvá,“ napsal bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Náramky naděje

Michal Kvasnička projekt Anděl pro vás založil na začátku loňského roku. Podle jeho slov poté, co mu dcera na infuzi s chemoterapií nakreslila anděla. „Projekt Anděl pro vás vznikl proto, aby nikdo nemusel svému boji čelit sám,“ stojí na stránkách projektu. K vyjádření naděje tak projekt onkologickým pacientům v nemocnicích po Česku a Slovensku rozdává náramky s anděly jako symbol.

Projekt pořádal rovněž sbírku na podporu onkologických pacientů, od května letošního roku do července shromáždila přes 170 tisíc. „Z těchto andělů vznikly andělské náramky a přívěsky, které již více než rok zdarma rozdáváme pacientům ve více než 10 nemocnicích v Česku i na Slovensku na onkologických odděleních jako malý symbol naděje a podpory,“ napsal tehdy ke sbírce.

Aktuálně běží také sbírka na podporu projektu i samotného Kvasničky a jeho rodiny. Spravuje ji Lenka Rucká a dle svých slov chce Kvasničkovi vrátit dobro, které rozdával. „Míšo, tolikrát jsi byl andělem pro druhé. Teď dovol, abychom byli anděly my pro Tebe,“ napsala. Od jejího vzniku prvního září se vybralo přes 690 tisíc korun.

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