  22:46aktualizováno  22:46
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je po pondělním útoku v dobré kondici. Ve čtvrtek bude hlavním mluvčím při představování programu ANO před sněmovními volbami v Ostravě.
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Řekla to ve středu večer místopředsedkyně ANO a předsedkyně jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová v debatě speciálního předvolebního vydání pořadu 360° CNN Prima News.

Babiše v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil jeden z účastníků berlí do hlavy.

Pachatele policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví. Babiš ještě v pondělí na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto úterní program v Olomouckém kraji.

Ve čtvrtek v Ostravě hnutí ANO zahájí oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny a zveřejní program.

