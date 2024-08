Babiš má covid a horečky. Dávejte na sebe pozor, vzkázal ve videu

„V neděli jsem zjistil, že mám covid. Jsem třikrát očkovanej, už jsem ho jednou měl,“ sdělil z postele předseda hnutí ANO s tím, že má horečky až 38,7 stupně Celsia. Babiš se zároveň omluvil těm, se kterými se měl v týdnu setkat.

„Těšil jsem se na vás zítra, v úterý na Praze-východ a ve středu na Nymbursku, že vás s Karlem navštívíme, tak se omlouvám moc, ale bohužel. Karel je držák, tak ten to zvládne i beze mě,“ řekl s odkazem na místopředsedu Karla Havlíčka.

Andrej Babiš Mám covid Omlouvám se všem, se kterými jsem se měl potkat tento týden. Dávejte na sebe pozor ❤️ 0 0

„Snad se z toho dostanu do Živitelky, ale to taky není jisté. Těším se na vás příště, omlouvám se moc,“ dodal. Zemědělský veletrh Země živitelka 2024 se má konat od 22. do 27. srpna.

Babiš onemocněl covidem-19 poprvé v říjnu 2022. „Popravdě se teď necítím moc dobře, ráno jsem měl horečku a bolí mě hlava,“ oznámil tehdy na Instagramu svým sledujícím.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek v rozhovoru pro iDNES.cz nedávno sdělil, že covid letos přišel dřív než loni. „Nástup nárůstu počtu případů onemocnění přišel o nějaké dva až tři týdny dříve. Podle očekávání se objevily nové varianty a můžeme předpokládat, že imunita lidí, kteří v minulosti covid prodělali, proti nim nebude taková,“ uvedl.