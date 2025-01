Průzkumy nám dělají medvědí službu. Chceme vládnout sami, řekl Babiš

„Zařadíme dvojku,“ prohlásil Babiš k přípravě na podzimní sněmovní volby.

„Nejlépe by bylo, kdybychom vládli sami. Většinový systém u nás bohužel nemáme. V koalicích je to často problém,“ odpověděl na otázku, s kým by formoval vládu.

Jako koaliční partnery předseda ANO nevyloučil žádnou opoziční stranu. Postěžoval si však, že subjekty v poslední době velmi nekomunikují.

Jako varianty jmenoval Motoristy, SOCDEM, Stačilo!, Přísahu i SPD. Průzkum nicméně jako jedinou stranu, která v tomto volebním období nebyla ve vládě a zvládla by překročit kvórum 5 procent, ukázal SPD Tomia Okamury. SPD by podle Babiše případně mohla tolerovat vládu ANO.

Babiš zároveň popřel, že by jeho hnutí mělo zájem na tom, aby se do Sněmovny dostalo méně subjektů, což by podle expertů pro ANO znamenalo více mandátů.

ANO podle Babiše usiluje o získání bývalého ministra Adama Vojtěcha na vlastní kandidátku. Ten je nyní velvyslancem ve Finsku a o návratu k ANO se údajně zatím rozhoduje. Kandidátku ve Středočeském kraji má na podzim vést rovněž bývalý ministr zmíněného resortu Robert Plaga.

Babiš už dříve oznámil, že bude lídrem kandidátní listiny v Moravskoslezském kraji. V Praze kandidátku povede Karel Havlíček, stínový premiér a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy. V Jihomoravském kraji bude v čele kandidátky místopředsedkyně a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

„Referendum o setrvání v EU není potřeba“

Babiš v Partii narazil i na zahraniční diplomacii. Ačkoliv opět ostře kritizoval politiku současné koalice vůči Bruselu, jeho vláda by se o referendum o setrvání v EU, jako to chce SPD, nesnažila. Podle Babiše „není potřeba“.

Frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu, jejíž součástí hnutí ANO je, chce podle něj EU změnit k lepšímu.

Politiku slovenského premiéra Roberta Fica ve vztahu k Moskvě a Evropské unii předseda ANO komentovat nechtěl. „Proč Češi neustále kecají Slovákům a Maďarům do politiky?“ ptal se.

Podrobnosti připravujeme...