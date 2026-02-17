Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

„Já tam určitě vidím velkou možnost vylepšit podmínky té smlouvy, hlavně z hlediska financování a samozřejmě z hlediska rozpočtování ohledně kurzových rozdílů. Na tom určitě budeme chtít popracovat a smlouvu vylepšit, protože projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat,“ uvedl premiér.
Babišova slova později okomentovala bývalá ministryně obrany za ODS Jana Černochová. „Možná to je (vylepšení podmínek) reálné třeba ohledně splátkového kalendáře. Akorát tam si zase nejsem jistá, pokud by se měnil, tak jestli třeba se neodsune přílet prvního letadla,“ uvedla k možnostem změny smlouvy.
|
27. září 2023