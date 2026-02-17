Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

  20:21
Případným zrušením nákupu stíhaček F-35 by vznikla škoda 30 miliard korun, prohlásil premiér Andrej Babišš. Vláda tak v projektu pokračuje, i když ho ANO a SPD dřív chtěly zrušit. Babiš ale chce udělat nějaké změny ve smlouvách a probrat to s koaličními partnery.
„Já tam určitě vidím velkou možnost vylepšit podmínky té smlouvy, hlavně z hlediska financování a samozřejmě z hlediska rozpočtování ohledně kurzových rozdílů. Na tom určitě budeme chtít popracovat a smlouvu vylepšit, protože projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat,“ uvedl premiér.

Babišova slova později okomentovala bývalá ministryně obrany za ODS Jana Černochová. „Možná to je (vylepšení podmínek) reálné třeba ohledně splátkového kalendáře. Akorát tam si zase nejsem jistá, pokud by se měnil, tak jestli třeba se neodsune přílet prvního letadla,“ uvedla k možnostem změny smlouvy.

